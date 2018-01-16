Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savunmada dev hamle... İmzalar atıldı

ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandı.

16 Ocak 2018 Salı 11:12
Savunmada dev hamle... İmzalar atıldı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında dün bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payının 869 milyon 13 bin 861 TL ve 279 milyon 257 bin 600 avro olduğu, teslimatların 2021 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:12
  1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
  2. TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı
  3. ASELSAN
  4. ROKETSAN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Kılıç'ın acı günü
    1. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    2. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    3. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    4. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    5. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    6. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    7. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    8. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    9. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    10. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    11. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    12. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    13. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    14. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    15. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    16. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    17. Amanoslar'daki teröristler oradan..
    18. Altın ne kadar oldu?
    19. Uşak'ta üç tavukla başladı üç bin..
    20. Savunmada dev hamle... İmzalar atıldı
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...