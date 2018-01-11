Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savunma sanayinde yeni dönem! Dünyaya açılacak

Bakan Canikli, milli tank üretim projesi kapsamında geliştirilen Altay Tankı'na yoğun talep olduğunu söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:22
Savunma sanayinde yeni dönem! Dünyaya açılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, milli tank üretim projesi kapsamında geliştirilen AltayTankı'na çok talep olduğunu Ortadoğu, Asya ve Batı Avrupa'ya satacaklarını söyledi. Canikli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette milli ve yerli ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Altay Tankı'nın ihalesinin yapıldığını, değerlendirme sürecinde oldukları belirten Canikli, "Teklifler verildi. Şu anda değerlendirilmesi yapılıyor. Birçok kriter var. Objektif kriterler bunlar. O çerçevede en uygun teklifi kim vermişse o alacak. Öyle herhangi bir kişinin, grubun dışlanması diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar zaten açık yapılıyor" dedi.

SERİ ÜRETİM EN GEÇ 2020'DE

Canikli Altay tankının tamamının milli ve yerli olacağını 2019 yılının sonu yada 2020'nin başında seri üretime geçeceklerini ifade etti. Bütün yerli ve milli ürünlerin yurtdışına pazarlamasını yaptıklarını belirten Canikli, "Bütün savunma ürünlerinin büyük bölümü sipariş üzerine yapılır. Biz gittiğimiz ülkelerde onun pazarlama çalışmalarını yapıyoruz. Ciddi de bir talep var. Hem Fırtına obüsümüze, hem Altay Tankı'mıza, hem de diğerlerine" diye konuştu.

Altay Tankı'nın motoru için ayrı bir çalışma yürüttüklerini belirten Canikli, "Motorun ihalesi ayrı yapılacak fakat ürün tek parça. Tümüyle yerli hale getirmek için tek sorun motor. Diğer komponentlerle ilgili bir sıkıntı yok" dedi.

Sabah

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:22
  1. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
  2. Altay Tankı
  • erol erol 9 dk önce
    nekadar erken olursa okadar iyidir
  • ihsanihsan1 sa önce
    hani bir traktör fabrikası motor yapıyordu diel ne oldu hep bu haberler yalanmı halkı aldatmayın 2020 geç tank yaılalı 2-3 sene oldu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat ve cemaat' çıkışı
  1. İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat..
  2. Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
  3. Ülke yangın yerine döndü! Onlarca..
  4. ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü..
  5. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor..
  6. Diriliş ''Ertuğrul'' 102. bölüm fragmanı
  7. Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika..
  8. Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…
  9. Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve
  10. Ufacık mescid bile CHP'yi rahatsız..
  11. Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net..
  12. Yetenekli çocuklara mali destek var
  13. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin..
  14. Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray..
  15. THY, 3. Havalimanı’na hazır
  16. İtalyanlar'a 16 milyon TL..
  17. Borsa, güne yükselişle başladı
  18. Yedek lastikte 1.5 kilo esrar ve..
  19. Dış ticaret endeksleri açıklandı
  20. CHP buna da karşı! İşgalmiş...
CHP'li vekile böyle sarıldı
CHP'li vekile böyle sarıldı
'Türkler için zamanı geldi'
'Türkler için zamanı geldi'
Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
İşte Rusları vuran İHA'lar
İşte Rusları vuran İHA'lar
Türkiye destekli birlikler çekiliyor
Türkiye destekli birlikler çekiliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama