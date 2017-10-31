Savunma sanayinde dev hamle

Bölgede artan güvenlik riskleri; ABD, Alman firmaları başta olmak üzere bazı müttefik ülkelerin Türkiye’ye silah sistemleri, mühimmat ve silah yedek parçalarını satmak istememesi, teslimatları geciktirmesi üzerine önemli bir karar alındı. Gazete Habertürk'ün haberine göre milli ve yerli kaynaklarla, yeni çözüm ortaklıklarıyla geliştirilen savunma sanayii projelerinin hayata geçirilme süreçleri ortalama bir yıl öne çekildi; devam eden projeler hızlandırıldı. Kritik önemdeki savunma sanayii projelerinde son durum şöyle:

ALTAY TANKI: Tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanan Altay tankının seri üretimine geçilmesi için kasım ayında ihaleye çıkılacak. Motor geliştirme ve üretim çalışmaları devam ediyor.

AKTİF KORUMA SİSTEMİ: Envanterde bulunan M60 ve Leopard tanklarında kullanılacak Aktif Koruma Sistemi geliştirilmesi projesini ASELSAN yürütüyor. Ön tasarım süreci tamamlandı. Yakında veri toplama atışları ve tank entegrasyon aşamasına geçilecek. Proje, tankın etrafındaki tehdidi algılayabilecek sistemleri de içeriyor. Gövdeye eklenen; içinde patlayıcı malzeme bulunan bloklar, tanka isabet eden mermiyi saptırıyor.

S-400 EĞİTİM SÜRECİ: Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin teslimatından önce eğitim süreçleri başlatıldı. Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı uzman, eğitici ve eğitim ziyaretleri yapılmaya başlandı. İlk paketin teslimatından sonra ortak üretim için adımlar atılacak. S-500’lerin ortak üretimi için görüşmeler sürüyor. S-400’lerin dost-düşman tehdit tanımı, TSK’ya göre oluşturulacak.

İKİ F-35 GELİYOR: Türkiye’nin program ortağı olduğu F-35 uçaklarının teslimatında geri sayım başladı. ABD dışında ilk teslimat Hollanda’ya yapıldı. Norveç’in uçaklarının tesliminden sonra önümüzdeki yıl da Türkiye’nin iki adet F-35’i teslim edilecek. F-35’lerin üssü Malatya olacak. Bu uçağın orta gövdesinin ve motorunun önemli bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor. Motor bakım, onarım ve montaj tesislerinin Türkiye’de kurulmasına yönelik çalışma var.

AKILLI MÜHİMMAT: Terörle mücadelede etkili kullanılan akıllı mühimmatların üretimi ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalar da hızlandırıldı. Yerli mühimmatlarda ve hedefleme sistemlerinde isabet oranı oldukça yüksek. Yeni üretim çalışmaları da sürüyor.