Savunma sanayiinde KOBİ mührü

2009’da yerli silah projelerine giren KOBİ’ler patentli buluşlarıyla dikkat çekiyor. Şu sıralar mayın botundan çelik kumaşa, yerli silaha kadar pek çok buluş ön planda. Yüzde 60’a varan savunma sanayiindeki yerlilik payının giderek artmasından memnuniyet duyan yetkililer, bu alanda iş yapan KOBİ sayısının ise 2 bini geçtiğini ifade etti.

SİLAH İHTİSAS OSB HİZMETE GİRECEK

Ortak üretim yoluyla kapasite büyüten savunma sektörü, Kırıkkale’de organize sanayi bölgesini (OSB) kurmaya hazırlanıyor. Yatırım tutarı 40 milyon lira olan bölge, 500 dönümlük bir alanda hizmet verecek. Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) tedarikçisi olan küçük ve büyük ölçekli işletmelerin OSB’de kümeleneceği dile getiriliyor. Bu sene üretime geçecek bölgeye başta OSTİM olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ilgi var. Silah İhtisas OSB’de kurulacak tesislerde her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, yüksek teknoloji dijital ürünler, dürbünler, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlarla bunlara ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak.

KOBİ’LER NELER ÜRETİYOR?

KOBİ’lerin ürettiği ürün adedi devamlı artıyor. Bu ürünler arasında terör örgütünün korkulu rüyası İHA’ların ve SİHA’ların yazılımı da bulunuyor.

HANGİ ÜRÜNLERİ İMAL EDİYORLAR?

-Mesaj l Mayın botu

-Çelik kumaş

-Kurşun geçirmez kamuflaj

-Güneş enerjili çadır

-Su arıtma cihazı

-İHA ve SİHA yazılımları

-Termal gözlükler

-Soğuk iklim kumaşları

-İnsansız kara araçları

ÖNDE GELEN PROJELER

-Cirit füze sistemi

-C-130 modernizasyonu

-Göktürk gözlem uydusu

-Milli torpido geliştirme

-Milli piyade tüfeği

-Milli tank geliştirme

-MİLGEM korvet geliştirme

-Türk insansız hava araçları

900 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Aselsan, KOBİ’lerden ve alt yüklenicilerinden 900 milyon dolarlık hizmet aldı. Şirket, 42 üniversiteyle yürüttüğü 229 projeye de 151 milyon dolarlık kaynak ayırdı.

Yerli üretim ve ihracatı arttırmayı amaçlayan Aselsan, pek çok projede KOBİ’lerle el ele veriyor. Projeler dâhilinde ortaya çıkan ürünleri müşterileriyle buluşturan şirket, 2017 satışlarının yüzde 70’ini savunma sanayiine, yüzde 16’sını kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara gerçekleştirdi.

Aselsan’ın 5 bin 500 kişiye yakın personelinin yaklaşık yüzde 62’si mühendislerden oluşuyor; 6 Ar-Ge merkezinde 3 bin 205 eleman görev alıyor.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

Şirket, çalışmalarını yürütürken üniversitelerle ilişkilerin artırılmasına büyük önem veriyor. Bu kapsamda 42 üniversiteyle yürütülen 229 projeye 151 milyon dolar kaynak ayrıldı. Bu projelerin başında ‘Görsel Analiz’, ‘Sıkıştırılmış Algılama Tekniklerinin Klinik Kullanımı’, ‘Sayısal Görüntü Dosyalarında Kaynak Cihaz Tanıma’, ‘Protein Tanı Kiti Teknolojisinin Geliştirilmesi’ ve ‘Manyetik Parçacıkların Gerçek Zamanlı Görüntülenmesi’ bulunuyor.

ALT YÜKLENİCİLERE DE ÖNEM VERİLİYOR

Alt yüklenicilerin kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunan şirket, aynı zamanda yeni KOBİ’lerin sisteme dâhil olması için çaba göstererek tedarik zincirini güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyor.

Aselsan’ın yurt içinde ve dışında aldığı her yeni sipariş, aynı zamanda yan sanayiye yeni iş fırsatları sunuyor. Firma, 651’i KOBİ olmak üzere, 770 yurt içi alt yükleniciden hizmet alıyor. Geçen yıl KOBİ ve yurt içi alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı.



