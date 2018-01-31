Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı

Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği silahlarla güvenlik güçlerinin son teknolojiyi kullandığına işaret eden Altunyaldız, komisyonun çalışmasında derlenen bilgiler ışığında Türkiye’nin bu alanda da çağ atladığının görüldüğünü vurguladı ve “2002’de 66 olan proje sayısı 2018’de 600’e çıktı. Sözleşmeye bağlanmış proje bedelleri toplamı ise 5,5 milyar dolardan 42,5 milyar dolara ulaşmıştır. Henüz sözleşme öncesi faaliyetleri devam eden projeleri de eklediğimizde yaklaşık 60 milyar dolarlık bir bütçe büyüklüğünden bahsediyoruz. Oldukça önemli bir rakam bu” dedi.