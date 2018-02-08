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Savunma sanayii 2018’e hızlı başladı

Türk savunma sanayii, 2018’le birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:01
Savunma sanayii 2018’e hızlı başladı

Savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren ana ve alt yükleniciler, tedarik makamlarıyla imzaladıkları sözleşmeler kapsamındaki faaliyetlerine 2018’de yeni ürünler ekleyerek devam ediyor. Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.

Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu. ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerine katkı verecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:01
  1. Savunma ve havacılık sektörü
  2. Türk savunma sanayii

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