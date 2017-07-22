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Savunma hattı kırıldı... O iki isim öldürdü...

Afganistan'da Taliban Helmand'ın, Gerişk bölgesindeki savunma hattını kırdı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:26
Savunma hattı kırıldı... O iki isim öldürdü...

Afganistan'ın Helmand vilayetinde ABD'nin yanlışlıkla gerçekleştirdiği hava saldırısında 2si komutan 16 polisin öldüğü açıklandı.

Helmand vilayetinin polis sözcüsü Selam Afgan, saldırının dün yerel saatle saat 17:00 sıralarında Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban askerleri ile çatışması sırasında yaşandığını aktardı.

Afgan "Saldırıda ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polis öldü. 2 polis de yaralı" dedi.

Helmand yerel hükümet sözcüsü Omar Zwak da saldırıyı doğruladı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Taliban, Afgan kuvvetlerinden ele geçirdiği ABD yapımı Humvee zırhlılarıyla Gerişk'te 2 bombalı saldırı düzenledi. ABD'nin yanlışlıkla bombalaması sonucu ve bobalı araçlarla Afgan Savunma hatlarının kırıldığı aktarıldı.

Bölgedeki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, savunma hattı kırıldıktan sonra Afgan güvenlik güçlerinin ilçe'yi savunamadığını ve yavaş yavaş geri çekildiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:26
  1. Taliban
  2. Omar Zwak
  3. Helmand vilayeti
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