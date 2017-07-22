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Şavşat Kalesi kazılarında sona gelindi

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan ve Orta Çağ'da inşa edildiği bilinen kalede 10 yıldır devam eden kazıda çıkarılan 50'ye yakın eser, Rize'deki müzede sergileniyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:12
Şavşat Kalesi kazılarında sona gelindi

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan ve Orta Çağ'da inşa edildiği bilinen Şavşat Kalesi'nde 10 yıldır devam eden arkeolojik kazıların bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Osman Aytekin, Artvin'in kaleler açısından zengin bir yer olduğunu söyledi.

Kazının, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi koordinesinde gerçekleştirildiğini belirten Aytekin, 2007'den itibaren kalede kendi üniversitelerinin yanı sıra Gazi, Denizli ve Sinop üniversitelerinden de akademisyenlerin çalıştığını anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Aytekin, kalenin önemli kısmının yıkılmış olduğuna dikkati çekerek, kazı sırasında Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait altın sikkeler ile top gülleleri, sırlı ve sırsız seramik kapların da arasında yer aldığı yaklaşık 50 taşınabilir kültür varlığı bulunduğunu ifade etti.

Aytekin, ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Artvin-Ardahan Karayolu üzerindeki kaleden çıkarılan eserlerin, Artvin'de müze olmadığı için Rize'deki müzede sergilendiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:12
  1. Artvin
  2. Sinop
  3. Denizli
  4. Ardahan
  5. Şavşat
  6. Kanuni Sultan Süleyman
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