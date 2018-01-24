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Save The Children ofisine saldırı

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children’ın ofisini hedef alan saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:00
Save The Children ofisine saldırı

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada Celalabad kentindeki ofisi hedef alan 4 saldırgandan birisinin üzerindeki bombayı girişte patlattığını, diğer 3’ünün içeri girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Taliban Hareketi Sosyal Medyadan yaptığı açıklamada olayla bir bağlantıları olmadığını açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını kaydeden Hogyani, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Save the Children ofisinde yabancı ajanların bulunduğu iddiasıyla saldırıya uğrama riski yüksek olan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Görgü tanıkları, saldırganların ağır silahlar kullandığını ve ofisten alevler yükseldiğini söyledi.

Ofisin olduğu bölgeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’da iki gün önce başkent Kabil’deki İnternational Oteli’ne düzenlenen silahlı saldırıda 14’ü yabancı 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:00
  1. AFGANİSTAN
  2. KABİL
  3. Save the Children
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