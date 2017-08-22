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"Savcıyı bile görevden aldınız, pes artık!"

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının sekizinci oturumu sora erdi.

22 Ağustos 2017 Salı 07:35
"Savcıyı bile görevden aldınız, pes artık!"

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının sekizinci oturumu sora erdi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmanın sekizinci oturumunda son olarak tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Enes Yılmaz esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Yılmaz, göreve sanıklardan eski binbaşı Şükrü Seymen tarafından dahil edildiğini belirterek, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde sıkıyönetim direktifinin kendilerine sanık eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş tarafından bildirildiğini söyledi.

Seymen tarafından bildirilen görevin, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından verildiğini düşündüklerini iddia eden Yılmaz, "Çiğli'de emirlerin bizzat Genelkurmay Başkanlığı tarafından verildiği söylendi. Verilen emirlere uydum. Bana verilen emir Cumhurbaşkanı'nı sağ salim almaktı." dedi.

Savunmasında, darbe girişimi gecesi 00.00-02.00 saatleri arasında kendilerinden önce başka bir timin helikopterlerle bölgeye gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve 2 polis memurunun o tim tarafından şehit edildiğini savunan Yılmaz, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesi talebinde bulundu.

- Savcının sabrını zorlayan ifadeler

Yılmaz'ın tanık ifadelerinin görmezden gelindiğini ve iddianameyi hazırlayan savcılardan birinin görevden alındığını iddia etmesi üzerine söz alan davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, şunları söyledi:

"Herşeyi o kadar çarpıyorsunuz ki bu kadarına da pes diyorum. Benim anlattığım şeyleri ve tanık ifadelerini çarpıtıyorsun. Böyle bir saçmalık olamaz. Burada saatlerdir sabırla bekliyorum ama bu kadarına da pes diyorum. Siz daha elektronik imzanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. İddianameyi hazırlayan savcıyı bile görevden aldınız, pes artık."

Mahkeme heyeti yapılan çağrılara rağmen sürekli mazeret bildirerek duruşmaya gelmeyen bazı sanık avukatlarının yerine barodan avukat tayin edilmesine karar verdi.

Duruşmaya sanıkların esas hakkında savunmaları sunmaları için yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 07:35
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