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Savcılıktan Caner Erkin'e soruşturma şoku

Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında soruşturma başlatıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:33
Savcılıktan Caner Erkin'e soruşturma şoku

Önceki gün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren iddia ile ilgili re'sen tahkikat başlattı. Soruşturma çerçevesinde ilerleyen günlerde Erkin'in ifadesine başvurulması bekleniyor.

Bilindiği gibi Caner Erkin söz konusu maçtaki hareketi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:33
  1. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir
  2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  • AzizAziz9 sa önce
    Asim ekrende fetocu mete kalkavandabunlar in soyu feto kaçagi ihsan kalkavana çikiyor
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