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Savcılıktan ABD'ye jet cevap! Yalanları ortaya çıktı

ABD Büyükelçiliği MİT TIR'ları iddianamesi için, "Savcılık bizden bilgi istemedi. İddiayı destekleyecek bilgi yok. Türk yetkililerle temas halindeyiz" açıklamasında bulundu. ABD Büyükelçiliği'nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:36
Savcılıktan ABD'ye jet cevap! Yalanları ortaya çıktı

Yeni MİT TIR'ları iddianamesinde, sanık FETÖ imamlarından bazılarının 19 gün boyunca, sadece MİT TIR'larının durdurulması olayında kullanılmak üzere operasyonel hat kullandıkları ve bu hatlarla ABD elçilik ve konsolosluğu arandığı ortaya çıkmıştı.

ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fetullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi.

SAVCILIK TARİH VERDİ

ABD Büyükelçiliği'nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın 30 Haziran'da talep yazısı gönderdiği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:36
  1. irfan fidan
  2. abd
  3. ABD Büyükelçiliği
  4. abd savcı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 24 dk önce
    İşin Gücün, Hep Yalan, Hep Ortalığı Karıştırmak ABD.
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