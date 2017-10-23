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Savcılık isim isim açıkladı: İşte FETÖ'nün "Başyüceler Şurası"

FETÖ'nün finans kaynağı Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:13
Savcılık isim isim açıkladı: İşte FETÖ'nün "Başyüceler Şurası"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Kaynak Holding ve bağlı şirketleri aracılığıyla örgüt parasının yurt dışına aktarıldığı ve böylece ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda el konulabilecek gelirlerinin kaçırıldığı anlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, FETÖ'nün finans kaynağı Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 707 sayfalık fezlekede örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan, "FETÖ'nün ikinci adamı" olarak bilinen Cevdet Türkyolu, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz, Fethullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal ve işadamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 130 şüpheli bulunuyor.

Fezlekede şüphelilerin örgüt adına yaptığı faaliyetler, isim isim, tek tek açıklandı

GÜLEN'DEN SONRA ÖRGÜT TEMSİLCİSİ ÖZCAN

Fezlekede örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın hiyerarşik yapılanmada önemli yer tuttuğu, tayin ve terfilerin karara bağlandığı sözde "Başyüceler Şurası Başkanı" olduğu belirtildi. Özcan'ın holding dışında Kimse Yok Mu Derneği, Bank Asya ile örgüte ait diğer tüm şirket, okul, dershane ve diğer kurumlarında söz sahibi olduğu, FETÖ elebaşısı Gülen'in ABD'ye gittikten sonra Türkiye'de örgütün temsilcisi konumuna geçtiği kaydedildi. Firari olan Özcan'ın ABD ile Türkiye arasında köprü oluşturduğu, örgütü Türkiye'de yönetip yönlendirdiği gibi Pensilvanya'dan da fetvalar alarak örgütü istediği gibi dizayn ettiği vurgulandı.

GÜLEN'İN DAMADI

Bir diğer firari şüpheli Cevdet Türkyolu. Gülen'in ise hem damadı, hem de özel kalem müdürü. Tüm ülkelerden alınan himmet paralarının bir kaç kişiyle birlikte şüpheli Cevdet Türkyolu'nda toplandığı anlatılan fezlekede, Türkyolu'nun Gülen'in yeğeni ile evli olduğu aktarıldı.

DARBECİ BİNİŞ VE BATMAZ

Tutuklu şüphelilerden Harun Biniş ve Kemal Batmaz. Biniş ve Batmaz darbe teşebbüsü esnasında darbenin yönetildiği 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunuyordu. Biniş'in Adil Öksüz ile birlikte hareket ettiği anlatılan fezlekede, Harun Biniş'in örgütsel bir tavırla ifade vermekten kaçındığı, ByLock kullandığı, örgüte finans temin ettiği kaydedildi. Batmaz'ın ise terör örgütünün finans merkezi olan Kaynak Holding'in bir çok şirketinde yöneticiliği bulunduğı anlatıldı.

GÜLEN'İN DOKTORU

Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal. Ünal'ın örgütün tepe yönetiminde yer aldığı anlatılan fezlekede, görüştüğü iş adamlarına ise Bank Asya'ya mevduat temin ettiklerinde umre ve hac sevabı alacaklarını vaat ettiği belirtildi. Ünal'ın örgüt elebaşısının sırdaşlarından ve silahşörlerinden olduğu da kaydedildi.

FARUK GÜLLÜ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

İşadamı Faruk Güllü. Güllü'nün ise Kaynak Holding A.Ş'de sermaye ortağı olduğu, teröristbaşı Gülen'in talimatının ardından Bankasya'ya para yatırdığı, FETÖ/PDY adına eylemlerde bulunduğu ve örgüte finans temin ettiği bilgisi verildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 22:13
  1. Başyüceler Şurası
  2. Mustafa Özcan
  3. FETÖ'nün darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. FETÖ elebaşısı Gülen
  6. Başyüceler Şurası Başkanı
  • sultansultan2 sa önce
    Bütün varlıkların LÂNETİ ilel ebet bu kefere !!!!çetelerinin ve işbirlikçilerinin üzerine olsunnnn!!!....
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Bunların başyücesivecücesi hepsinden nefret ediyor ve gelecekde bunların tarumar olmasını diliyoruz. Vatan hainleri meymenetsizler.
  • memomemo4 sa önce
    Fetö ve finoları ise balıkları kılçığıyla yediler, şimdi kılçıklar midelerine batıyor. İnsanın zelil olması nedir diye merak edenlere canlı bir örnektir Fetö ve Finolarının durumu.İbret alınması gerekir.
  • EnigmaEnigma6 sa önce
    Ya bu adam evlenmemiş olarak biliyordum. Damadı yazıyor haberde kafam karıştı?    (Gülen'in yeğeni ile evli!)
  • VatanVatan8 sa önce
    Ne fetö nün adamları diyorsunuz.buna amerikanın yada batının uşakları derseniz daha iyi.Hepsi batı tarafından kullana kuklalar.
  • Çözebilirsen Çözebilirsen 11 sa önce
    Abi muhteşem illüzyon.Ya biz 40 yıldır körmüşüz,yada bu adamlar görünmez.
  • dibim vatanim ve milletimdibim vatanim ve milletim12 sa önce
    Kendincal kendin oyna!Yalancilar dogru olsn dinimizi temsil edemez!
  • MehmetyaziciMehmetyazici12 sa önce
    İblisfetosade sanave sahiplerinesoruyorumkufurdenyoruldum
  • Baş CücelerBaş Cüceler13 sa önce
    Siz bu yaptığınız ihanetlerle alçaldıkça alçaldığınız için olsanız olsanız ya baş cüceler ya da boş cüceler olabilirsiniz ancak.
  • turk birliği adına turk birliği adına 13 sa önce
    KÖKLERİ DERİNDE HALEN YILAN GİBİSAMAN ALTINDAN HARAKETLİBU SIRALARUMREYEGİDENLER BANKA GÖNDERDİĞİNİ SOYLİYORBİZ ŞÜPHELENİYORUM SUYUN HAL VE HARAKET LERİ AMARİKAN İSRAİL ÜÇGENİNDE DÖNÜYORUMRE BAHANESİYLESUUDİ LERDEİRTİBATLI OLABİLİR LERBU BENİM DÜŞÜNCEM
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