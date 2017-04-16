'Savcılık harekete geçsin Fox TV’nin lisansı iptal edilsin'

Hemde hemen bugun iptal edilsinCevapla
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Gerçekten Fox TV işi çığırından çıkardı. Vesayetçi bir anlayışı meşru görüp, ha bire yalanları meşrulaştırıyor. Yeter bu ülke seksen küsur yıldır yalan, dolan ve talanlarla yönetiliyor, artık biri bu yalanlara dur demeli. Fox ve benzer kanallar halkı yalanlara inandırmaya çalışıyor, bu güruha dur deme zamanı gelmiştir, böyle ben yalan atayım milletin kafasını karıştırayım ve bundan da nemalanayım, yok öyle bir şey, kınıyorum...Cevapla
eger hayir ciksaydi o oylar geçerli sayilmazdi.evet kazansin diye muhursuz 2.5 milyon oy gecerli sayildi.ne malum hepsinin evet oldugu.turk halkini kiskirtarak oy kazandilar. mhp den destek zaten alamadilar aksine kdndi partilerk oyu azaltti.tarafsiz olmali.ben ataturkcuyum kilicdaraglunu destdklemiyorm kilicdaroglu ISTIFA ETSIN...Cevapla
Evet bencede kapatılması isabetli olur.,gözümüzün içine baka baka hainlik yapılıyor. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın.Cevapla
evet çıkınca sarhoş olmuşsun galiba yıllarca bu ülkede müslümnalara kan kusturan chp mi yoksa bebek katillerinin partisi hdp mi dini bütün ..saçmalamışsın burada sadece sistemle ilgili değişiklik oylanmıştır..kimse kimseyi bu seçimi yüzünden suçlamaya hakkı yok.bu yorum senin kara cahilliğini gösteriyor yazık bu milletin ferdi olarak seni kınıyorum.Cevapla
Fox tv ye Ertuğrul Özkök te çıktı, hep beraber istemezük şarkısını söylediler.Hazımsızlık var. Bunlar iflah olmaz, yakında çatlarlar.Cevapla