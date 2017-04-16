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'Savcılık harekete geçsin Fox TV’nin lisansı iptal edilsin'

Fox TV’nin referandumun sonucunu provoke edip meşruiyetini sarsmaya dönük yayınlarının savcılık tarafından incelemeye alındığı ve lisansının iptal edilebileceği iddia edildi. Gazeteci Cem Küçük’ten çarpıcı yorumlar…

'Savcılık harekete geçsin Fox TV’nin lisansı iptal edilsin'
Eklenme: 16 Nisan 2017, 22:39

 
Etiketlercem küçükfoxismail küçükkayafatih portakal
HABER YORUMLARI
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Hasan

Hemde hemen bugun iptal edilsin

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Ahmet

Fetonun ne kadar buyuk tehlike oldhhunun kanitidir bu referandum. Yuzde 48 hele istanbuldaki yuzde 51 in ardinda feto var. Ibb basta cok kafa kopar gelecekte

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Mali

TÜRKİYENİN YÜZAKLARI..OBJEKTİF. TARAFSIZ. GÜVENİLİR HABER VE YORUM YAPIYORŞAR..YANDAŞ OLMADIKLARI İÇİN ZORUNUZA GİDİYOR GALİBA..!!!

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ahmed

adını mor fox tv olarak değiştirsin ahlaksız dizileri ve yayınlarıyla kendi pisliklerinde gömülmüşler zaten portakal orda kala gelince sodasını içsin bi üstüne geyirsin mor suratıyla mal mal yorumlarını yapsın çokta tın

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Erdal

Tabii kapatalım. binayı da top atışına tutalım. Adamları da asıp yakalım. iyi mi

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General

Maalesef bu ülkede yandas basın olmayıp bütün fikirlere acık olan tek tv kanalıdır fox.Bu nedenle kudurmaları cok normal.

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halil yilmaz

foxtv, halktv, krt tv de lütfen kapatilsin

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Sıradan Biri

İt Ürür, Kervan Yürür. (Sonuç Evet Çıktı)

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SERHAT

BU KOCA KAFALAR HALKA HAKARET DEVLERİ BÖLME YOK ETME SUÇUNDAN YARGILANMALILAR.............. DÜN HALA SEÇİMİ İNKAR EDİYORLARDI HALKI EŞEK YERİNE KOYUYORLARDI

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isüzgen

Yahudi kanalından ne beklenir suç türkiye gurubunda satacak başka birini bulamadı densizler

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mutmaine

adamların safı belli... Millet de saf olunca bunlara böyle konuşmak yakışıyor... Hazımsızlık ve çekememezlik yerini hakarete ve suça bırakıyor. %49 olsaydı bu millet gık demezdi...Ama bu adamlar bunu anlamaz. Bunların derdi başka.secde görmeyen yüzler hayat size güzel..

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Ercan

Kimin cocugusunuz sizler gayri mesru picler

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Asa

Cem küçük baş başkan yardımcısı olsun.

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hay bin gunduz

arada bi ne güzel açıp sövüyorduk yav kapatırlarsa biz kime gülüp sövecez?

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Şerif

Bu güne kadar açık olması bile bunlar için toleranstır, derhal gerekli işlemlerin yapılarak lisanslarının ellerinden alınması gereklidir.

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Adil Yücel

Yapışık provakatörikili,halkı kin ve şiddete davet ediyorlar.savcılar göreve.

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Mehmet

Gerçekten Fox TV işi çığırından çıkardı. Vesayetçi bir anlayışı meşru görüp, ha bire yalanları meşrulaştırıyor. Yeter bu ülke seksen küsur yıldır yalan, dolan ve talanlarla yönetiliyor, artık biri bu yalanlara dur demeli. Fox ve benzer kanallar halkı yalanlara inandırmaya çalışıyor, bu güruha dur deme zamanı gelmiştir, böyle ben yalan atayım milletin kafasını karıştırayım ve bundan da nemalanayım, yok öyle bir şey, kınıyorum...

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kemal

Kazığa oturtacan bunları.

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cansu

eger hayir ciksaydi o oylar geçerli sayilmazdi.evet kazansin diye muhursuz 2.5 milyon oy gecerli sayildi.ne malum hepsinin evet oldugu.turk halkini kiskirtarak oy kazandilar. mhp den destek zaten alamadilar aksine kdndi partilerk oyu azaltti.tarafsiz olmali.ben ataturkcuyum kilicdaraglunu destdklemiyorm kilicdaroglu ISTIFA ETSIN...

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O

Unutmayın ki bu adil olmayan secimsadece sandığa giden seçmenin yaklaşık yarışı HAYIR dediğini unutmayın.fazla taşkınlık ve söylemlerle iç savaş çıkartmayalım AMAN DiKKAT

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SERHAT

bence fox komple kapatılmalı.....bupislikler atılmalı

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Ebû HARUN

Reis lütfen bu rtükile fox bir el atsan...karpuz suratlı insanı görmektenkurtsan bizi...

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Sebahattin

Evet bencede kapatılması isabetli olur.,gözümüzün içine baka baka hainlik yapılıyor. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın.

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Hmd

Cem küçük ün de gazetececilklisansı iptal edildin hadsiz bilmeden iftira ve araştırmadan saldırıyor vebalı ağır olacak budünya da attığı iftiralar yüzüne vururlar elbette rabbim büyük

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adnan

evet çıkınca sarhoş olmuşsun galiba yıllarca bu ülkede müslümnalara kan kusturan chp mi yoksa bebek katillerinin partisi hdp mi dini bütün ..saçmalamışsın burada sadece sistemle ilgili değişiklik oylanmıştır..kimse kimseyi bu seçimi yüzünden suçlamaya hakkı yok.bu yorum senin kara cahilliğini gösteriyor yazık bu milletin ferdi olarak seni kınıyorum.

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Murat

Sıra. Aydın. Doğan.Koç. Gününün.Soyguncu hırsızın.Ve.Cinayetler dosyasında.Birde.Not.CHP. Elindeki. İş. Bankası.Acilen.Hazineyedevredilmi

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Kartal

Evet haklısın ya (!) darbe karsiti Cem Kucuk provakatör darbe ve terör sevici ismaille mortakal örnek vatandaş :) aklınız bu kadar işte sizin

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Adil Yücel

Fox tv ye Ertuğrul Özkök te çıktı, hep beraber istemezük şarkısını söylediler.Hazımsızlık var. Bunlar iflah olmaz, yakında çatlarlar.

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Mert

Herkesin bi şeytanı olurmuş Fattihlerde sadece bize değil 7dünyaya bedeldir maalesef.Tepe tepe kullan.

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Nur

İmansızları Rabbimvesilelerlesu yüzüne vurduruyor ve belanızıvermesinideseyredecezRabbiminazsonraaaa

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