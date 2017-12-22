''28 Şubat'ın sivil ayağı da hesap vermeli!''
Murat Kelkitlioğlu, 28 Şubat sürecinde darbe destekçiliği yapan yazar ve akademisyenlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.22 Aralık 2017 Cuma 12:07
Murat Kelkitlioğlu, Akşam gazetesindeki ''Savcılar hazırsa isimleri vereyim!'' başlıklı bugünkü yazısında 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde ‘darbeyi alkışlayan’ asker kadar asker olmayan medya ve üniversite camiasından isimlerinde sorumlu olduğuna dikkat çekti.
Kelkitlioğlu bu isimlerin de hesap vermesi gerektiğini belirterek ''Bazen bir köşe yazarı olup, ahkâm kesiyorlardı sütunlarında, bazen bir akademisyen kılığına girip üniversite koridorlarını hakiye boyuyorlardı, bazen para babası olup ekonomiyle diz çöktürmek istiyorlardı toplumu... Bazen ‘Cumhuriyet, laiklik, Atatürk’ gibi ortak değerlerimizi suistimal edip, kendi ikballerinin derdine düşmüş siyasetçi oluyorlardı. O yüzden sadece üzerinde üniforması olanın değil, o üniformanın arkasına saklanıp topluma bedel ödetmeye çalışan bu postal yalayıcılarının da hesap vermesi gerekiyor...'' dedi.
İşte Kelkitlioğlu’nun yazısından bir bölüm;
Türk demokrasi tarihinin kara bir sayfasıdır 28 Şubat! Millete rağmen adım atabileceklerini sanan, güçlü oldukları dönem “Bin yıl sürecek” gibi süslü laflarla ‘kararlılık’ gösterisi yapan vesayet odaklarının nafile çabalarından biridir...
Şükür ki o karanlık dönemde atılan pek çok adım artık tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Şimdi ise sorumlular için hesap vakti!
(...)
Sadece askerin değil medyası, siyaseti, iş dünyasıyla organize olunan, hayata geçirilen bir darbe girişimiydi dersek abartmış olmayız.
(...)
Ama onlara meşruiyet alanı yaratan, toplum tarafından kanıksanmalarını sağlayan sivil destekçileri en az onlar kadar etkindi.
(...)
Anlayacağınız bir oligarşik yapıydı 28 Şubat!
O yüzden sadece üzerinde üniforması olanın değil, o üniformanın arkasına saklanıp topluma bedel ödetmeye çalışan bu postal yalayıcılarının da hesap vermesi gerekiyor...
(...)
Buradan taahhüdümdür; Bir gün cesur bir savcı bu görevi tamamlamak için yola çıkarsa, hala köşe başlarında ‘demokrasi’ ahkamı kesen o isimleri kendisiyle paylaşmaya hazırım...
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Yusuf1 gün önce 28 Şubat sorumlularının tamamın karakterlerine BALANS AYARİ yapılmalı. hsn1 gün önce feto şrfsz î adamlara nefes aldırdı artık sıra geldi bu darbecilere inşallah mesela o dnem mal varlıklarında nasıl bir artış oldu malum darbecilerin alb1 gün önce 21.12.2017 perşembe günü biri HT televizyonunda hala aynı yerde durduğunu söylüyordu. Akamemisyenmiş.. mustafa aydoğan1 gün önce Devletimiz 28 şubatta postal yalayıcılarını destekçilerini yargılamaktan acizmi illede birilerinin bu hayinleride ifşamı etmesi gerekiyor herkes yaptının karşılını görmeli bu milete çektirdiklerinin bi karşılı olmalı yoksa adalet sağlanmış mazlumun hakkı ödenmiş olmaz kml1 gün önce ne kadar cuntacı hain varsa asker sivil cezasını çekmeli Ahmet tunç1 gün önce 28şubat darbelerin en zalimiydi. Bu necip milletin değerleriyle alay etti alçaklar sürüsü. Nice ocaklar söndürüdü, nicelerinin geleceği kararrtıldı. Adaletin tecellisini bekliyoruz. Ikra1 gün önce Isim vermeye gerekte yok..herkes neyin ne oldugunu biliyor..kim olduklarini biliyor..lazim olan cesur yurek Msfr1 gün önce Tamamen katiliyorum ancak oncelikle bu cakal yuzlu tetikcileri iceri tikin. Bunlar neden hala disardalar? Gebermeden hapis yatmalari lazim. Kara murat1 gün önce Aynen.Hesap versinler. hmz1 gün önce dönemin askerleri de hesap vermeli. pkk ile uğraşmakları yerinre milletin dini ile uğraşmışlar.sonra utanmadan peygamber ocağı diyorlar.