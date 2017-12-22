Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''28 Şubat'ın sivil ayağı da hesap vermeli!''

Murat Kelkitlioğlu, 28 Şubat sürecinde darbe destekçiliği yapan yazar ve akademisyenlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

22 Aralık 2017 Cuma 12:07
''28 Şubat'ın sivil ayağı da hesap vermeli!''

Murat Kelkitlioğlu, Akşam gazetesindeki ''Savcılar hazırsa isimleri vereyim!'' başlıklı bugünkü yazısında 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde ‘darbeyi alkışlayan’ asker kadar asker olmayan medya ve üniversite camiasından isimlerinde sorumlu olduğuna dikkat çekti.

Kelkitlioğlu bu isimlerin de hesap vermesi gerektiğini belirterek ''Bazen bir köşe yazarı olup, ahkâm kesiyorlardı sütunlarında, bazen bir akademisyen kılığına girip üniversite koridorlarını hakiye boyuyorlardı, bazen para babası olup ekonomiyle diz çöktürmek istiyorlardı toplumu... Bazen ‘Cumhuriyet, laiklik, Atatürk’ gibi ortak değerlerimizi suistimal edip, kendi ikballerinin derdine düşmüş siyasetçi oluyorlardı. O yüzden sadece üzerinde üniforması olanın değil, o üniformanın arkasına saklanıp topluma bedel ödetmeye çalışan bu postal yalayıcılarının da hesap vermesi gerekiyor...'' dedi.

İşte Kelkitlioğlu’nun yazısından bir bölüm;

Türk demokrasi tarihinin kara bir sayfasıdır 28 Şubat! Millete rağmen adım atabileceklerini sanan, güçlü oldukları dönem “Bin yıl sürecek” gibi süslü laflarla ‘kararlılık’ gösterisi yapan vesayet odaklarının nafile çabalarından biridir...

Şükür ki o karanlık dönemde atılan pek çok adım artık tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Şimdi ise sorumlular için hesap vakti!

(...)

Sadece askerin değil medyası, siyaseti, iş dünyasıyla organize olunan, hayata geçirilen bir darbe girişimiydi dersek abartmış olmayız. 

(...)

Ama onlara meşruiyet alanı yaratan, toplum tarafından kanıksanmalarını sağlayan sivil destekçileri en az onlar kadar etkindi.

(...) 

Anlayacağınız bir oligarşik yapıydı 28 Şubat!

O yüzden sadece üzerinde üniforması olanın değil, o üniformanın arkasına saklanıp topluma bedel ödetmeye çalışan bu postal yalayıcılarının da hesap vermesi gerekiyor...

(...)

Buradan taahhüdümdür; Bir gün cesur bir savcı bu görevi tamamlamak için yola çıkarsa, hala köşe başlarında ‘demokrasi’ ahkamı kesen o isimleri kendisiyle paylaşmaya hazırım...

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:07
  1. Murat Kelkitlioğlu
  2. murat kelkitlioğlu akşam
  3. Murat Kelkitlioğlu yazıları
  4. Murat Kelkitlioğlu Akşam gazetesi
  5. 28 Şubat
  • YusufYusuf1 gün önce
    28 Şubat sorumlularının tamamın karakterlerine BALANS AYARİ yapılmalı.
  • hsnhsn1 gün önce
    feto şrfsz î adamlara nefes aldırdı artık sıra geldi bu darbecilere inşallah mesela o dnem mal varlıklarında nasıl bir artış oldu malum darbecilerin
  • albalb1 gün önce
    21.12.2017 perşembe günü biri HT televizyonunda hala aynı yerde durduğunu söylüyordu. Akamemisyenmiş..
  • mustafa aydoğanmustafa aydoğan1 gün önce
    Devletimiz 28 şubatta postal yalayıcılarını destekçilerini yargılamaktan acizmi illede birilerinin bu hayinleride ifşamı etmesi gerekiyor herkes yaptının karşılını görmeli bu milete çektirdiklerinin bi karşılı olmalı yoksa adalet sağlanmış mazlumun hakkı ödenmiş olmaz
  • kmlkml1 gün önce
    ne kadar cuntacı hain varsa asker sivil cezasını çekmeli
  • Ahmet tunçAhmet tunç1 gün önce
    28şubat darbelerin en zalimiydi. Bu necip milletin değerleriyle alay etti alçaklar sürüsü. Nice ocaklar söndürüdü, nicelerinin geleceği kararrtıldı. Adaletin tecellisini bekliyoruz.
  • IkraIkra1 gün önce
    Isim vermeye gerekte yok..herkes neyin ne oldugunu biliyor..kim olduklarini biliyor..lazim olan cesur yurek
  • MsfrMsfr1 gün önce
    Tamamen katiliyorum ancak oncelikle bu cakal yuzlu tetikcileri iceri tikin. Bunlar neden hala disardalar? Gebermeden hapis yatmalari lazim.
  • Kara muratKara murat1 gün önce
    Aynen.Hesap versinler.
  • hmzhmz1 gün önce
    dönemin askerleri de hesap vermeli. pkk ile uğraşmakları yerinre milletin dini ile uğraşmışlar.sonra utanmadan peygamber ocağı diyorlar.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  2. Binlerce aileye müjde
  3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  12. Lider, Adana'da yara aldı
  13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi