''28 Şubat'ın sivil ayağı da hesap vermeli!''

Murat Kelkitlioğlu, Akşam gazetesindeki ''Savcılar hazırsa isimleri vereyim!'' başlıklı bugünkü yazısında 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde ‘darbeyi alkışlayan’ asker kadar asker olmayan medya ve üniversite camiasından isimlerinde sorumlu olduğuna dikkat çekti.

Kelkitlioğlu bu isimlerin de hesap vermesi gerektiğini belirterek ''Bazen bir köşe yazarı olup, ahkâm kesiyorlardı sütunlarında, bazen bir akademisyen kılığına girip üniversite koridorlarını hakiye boyuyorlardı, bazen para babası olup ekonomiyle diz çöktürmek istiyorlardı toplumu... Bazen ‘Cumhuriyet, laiklik, Atatürk’ gibi ortak değerlerimizi suistimal edip, kendi ikballerinin derdine düşmüş siyasetçi oluyorlardı. O yüzden sadece üzerinde üniforması olanın değil, o üniformanın arkasına saklanıp topluma bedel ödetmeye çalışan bu postal yalayıcılarının da hesap vermesi gerekiyor...'' dedi.

İşte Kelkitlioğlu’nun yazısından bir bölüm;

Türk demokrasi tarihinin kara bir sayfasıdır 28 Şubat! Millete rağmen adım atabileceklerini sanan, güçlü oldukları dönem “Bin yıl sürecek” gibi süslü laflarla ‘kararlılık’ gösterisi yapan vesayet odaklarının nafile çabalarından biridir...

Şükür ki o karanlık dönemde atılan pek çok adım artık tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Şimdi ise sorumlular için hesap vakti!

(...)

Sadece askerin değil medyası, siyaseti, iş dünyasıyla organize olunan, hayata geçirilen bir darbe girişimiydi dersek abartmış olmayız.

(...)

Ama onlara meşruiyet alanı yaratan, toplum tarafından kanıksanmalarını sağlayan sivil destekçileri en az onlar kadar etkindi.

(...)

Anlayacağınız bir oligarşik yapıydı 28 Şubat!

O yüzden sadece üzerinde üniforması olanın değil, o üniformanın arkasına saklanıp topluma bedel ödetmeye çalışan bu postal yalayıcılarının da hesap vermesi gerekiyor...

(...)

Buradan taahhüdümdür; Bir gün cesur bir savcı bu görevi tamamlamak için yola çıkarsa, hala köşe başlarında ‘demokrasi’ ahkamı kesen o isimleri kendisiyle paylaşmaya hazırım...