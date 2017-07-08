Savcıdan Aysel Tuğluk'un avukatlarına tokat gibi cevap

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Aysel Tuğluk, avukatları ve HDP'li bazı milletvekilleri ile partililer katıldı.

GERGİN ANLAR

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşmada, bazı avukatların duruşma salonuna girişlerde kimlik kontrolü yapılmasına itirazı üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, kontrolün güvenlik amaçlı olduğunu belirtti.

SAVCI SELİM KİRAZ'I ŞEHİT EDENLER...

Avukatların bu uygulamaya itirazının devam etmesine duruşma savcısı Aytekin Cenikli, "Savcı Selim Kiraz'ı da avukat kimliğiyle adliyeye giren birisi şehit etmişti." sözleriyle tepki gösterdi.