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Savcıdan Aysel Tuğluk'un avukatlarına tokat gibi cevap

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı. Salonda gergin anlar yaşandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:04
Savcıdan Aysel Tuğluk'un avukatlarına tokat gibi cevap

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Aysel Tuğluk, avukatları ve HDP'li bazı milletvekilleri ile partililer katıldı.

GERGİN ANLAR

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşmada, bazı avukatların duruşma salonuna girişlerde kimlik kontrolü yapılmasına itirazı üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, kontrolün güvenlik amaçlı olduğunu belirtti.

SAVCI SELİM KİRAZ'I ŞEHİT EDENLER...

Avukatların bu uygulamaya itirazının devam etmesine duruşma savcısı Aytekin Cenikli, "Savcı Selim Kiraz'ı da avukat kimliğiyle adliyeye giren birisi şehit etmişti." sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:04
  1. savcı selim kiraz
  2. Aysel Tuğluk
  3. hdp
  4. aytekin cenikli
  • ülküçüülküçü18 dk önce
    bu çanlının türü ne hiç bu tipte bir canlı görmedimde kusura bakmayın
  • Ali BabaAli Baba36 dk önce
    Avukatların ne ayrıcalığı var, kontrol edilecekler tabiki.
  • NetNet1 sa önce
    Ne diyeyim.bu batıl hukuk sistemi devam ettiği müddetçe daha çok birbirimizi yeriz.hayvanlar alemi gibi büyük balık küçüğünü oda kendinden küçüğünü yer.suçlu aramaya kalkmıyalım.aynaya bakalım.şeri şerif olmadan asla huzur gelmez.ama inanıyoruz ve zerrece şüphemiz olmasın.batıl yok olmaya mahkum.amma bugün amma yarın amma yarındanda yakın.
  • SukruSukru1 sa önce
    Bir kahpe askere taş atarken objektife yakalanmıştı.Bana o resmi hatırlattı.
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