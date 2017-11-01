Savcı Zekeriya Öz’de çifte ByLock çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, 18 sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edildi.



BYLOCK’U 2014’TE KURMUŞLAR



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ara kararı doğrultusunda, davayla birleştirilen üçüncü iddianamedeki 50 sanığın ByLock kullanıcısı olup olmadığına ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na yazılan yazıya cevap verildi. KOM Daire Başkanlığı'nın 17 Ekim 2017 tarihli yazısında, firari sanıklardan Adem Yavuz Arslan, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürü Metin Canbay ile tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Yakup Kurtaran'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Yazıda, eski savcı Öz’ün kullandığı her iki telefon numarasında ByLock programının bulunduğu ifade edilerek, bu programı Öz’ün 11 Ağustos 2014’te, Kurtaran’ın 19 Ağustos 2014’te, Canbay’ın 8 Eylül 2014’te kullanmaya başladığı kaydedildi. Ayrıca tutuklu sanık gazeteci Ercan Gün’ün de kullandığı telefon hattında ByLock bulunduğu tespit edildi.