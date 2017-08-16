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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili bakın kimin kuzeni çıktı

Savcı Mehmet Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li terörist Şafak Yayla ile firari FETÖ’cü Ahmet Sait Yayla’nın kuzen oldukları öğrenildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:52
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili bakın kimin kuzeni çıktı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki makam odasında 2015'te rehin alınan ve DHKP-C terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı.

Amerika'ya firar eden ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle pasaportu iptal edilen Ahmet Sait Yayla'nın terörist Şafak Yayla'nın kuzeni olduğu belirlendi. Washington George Mason Üniversitesi'nde dışarıdan konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Ahmet Sait Yayla, Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra University of North Texas'ta yüksek lisans ve doktora yapmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan bir oturuma katılan Yayla "15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye" konulu oturumda darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olmadığını iddia etmişti.

Sabah

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:52
  1. Çağlayan
  2. FETÖ
  3. Şafak Yayla
  4. savcı mehmet kiraz
  5. DHKP-C
  • Kürşat KılınçarslanKürşat Kılınçarslan13 dk önce
    Şehit savcı Türk milletinin şehidi.Görevi başında Türk milleti adına görev yaparken çocuklarını yetim bıraktı ,papatya toplarken şehit olmadı.Anlayabildiğini umarım Baki Sari.
  • At izi At izi 1 sa önce
    İşte reis in at izi it izine karıştı dediği bu !
  • MuammerMuammer1 sa önce
    Allah belalarını versin kâfir melunların.
  • Baki SARIBaki SARI1 sa önce
    s.aleykum savcı neyin şehidi izah ederseniz memnun olurum
  • habil sünbülhabil sünbül2 sa önce
    bir de Atilla Yayla diye birisi var sanki ben öyle hatırlıyorum.bunlarla bir ilgisi var mı yok mu bilmiyorum.Bu adam prof olması lazım.hatırladığım kadarıyla ZAMAN gazetesinde yazı yazıyordu.Gazi Üniversitesinde hocamıydı neydi?
Bugünkü Akit

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