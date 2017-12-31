Savcı Sayan'ı kahreden haber
Ağrı'da TIR'ın otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin Savcı Sayan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.31 Aralık 2017 Pazar 09:22
Ağrı'da TIR’ın otomobille çarpışması sonucu Savcı Sayan’ın 4 yeğeni hayatını kaybetti. Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G'nin kullandığı tır, karşı yönden gelen Hakan Sayan yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 aylık olduğu öğrenilen Poyraz Eymen Sayan, Araç Şoförü Hakan Sayan (43), Eşi Nalan Sayan (44), gelini Merve Sayan (20) olay yerinde hayatlarını kaybettiler.
Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailenin siyasetçi Savcı Sayan’ın akrabaları olduğu öğrenildi.