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Savcı Sayan'dan şok iddia: Başımıza büyük iş açacaklar

Eski CHP’li Savcı Sayan, CHP’nin bir kumpasın içerisinde yer aldığını ve acilen kurtarılması gerektiğini söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:37
Savcı Sayan'dan şok iddia: Başımıza büyük iş açacaklar

YENİAKİT.COM.TR - CHP’deki yanlış politikaları gördükten sonra partiden istifa ederek AK Parti’ye katılan Savcı Sayan, kritik bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’nin ulusal güvenliği tehlikeye sokan bir kumpasın içine düştüğünü söyleyen Sayan, acilen kurtarılması gerektiğini aksi takdirde başımıza ‘büyük bir iş’ açacağını savundu. Sayan, mesajında “Ulusal güvenliği düşünüyorsanız, Bırakın YPG, DAİŞ, ve Başka uğraşları, CHP'yi kumpastan kurtarın. CHP üzerinden başımıza büyük iş açacaklar...” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:37
  1. CHP
  2. AK Parti
  3. Savcı Sayan
  • enver bakircienver bakirci3 sa önce
    uber cahil soylemi...demokrasilerde yurume hakki vardir.
  • vatansevervatansever3 sa önce
    Dogruyu kim soylerse soylesin,dogrudur.devletde 15temmuzdan ibret ve tedbiralmistir herhalde..
  • aaaa3 sa önce
    chp nin her yani bela olsa ne yazarki
  • AntikafirAntikafir3 sa önce
    Evetzatenchpalevipartisinedönüştürulmüşdurumda...yaniiran şeytancumhuriyetinin...esetkafirininarkabahcesine dönmüş...gençlikkollariesetçihaşdi şahbiköpeklerinin....dhkp-literoristlerledolmuş...acilenikincituncelioperasyonu ..lazim...
  • muzaffer özmen muzaffer özmen 5 sa önce
    Madem kumpas içinde olduğunu biliyorsun, o zaman kim tarafından kumpas kurulduğunu belgeleriyle ortaya koyacaksın, madem kumpas içinde olduğunu biliyordun, neden bu zamana kadar sustun. Atın bu adamı içeri hain bu.
  • Aptal Savcı Sayan Aptal Savcı Sayan 5 sa önce
    Seni kim ikide bir parti değiştirmekten kurtarıcak. Daha düne kadar C. Başkanına küfür ediyordun, ne oldu birden bire?
  • DevranDevran5 sa önce
    Ya Allah'ını seversen sen kimsin.Kendine bir yer bulamadın gitti...kim seni kaale alır.
  • Ali İsmailAli İsmail5 sa önce
    Çok doğru yoksa bu kadar alanen direk devletin milletin güvenliğini tehlikeye atacak hareketleri bunlar desteklemez ve yapmazlar.Acilen yönetici kesimine yapılan kumpasların arkasındaki sır perdesi tespit edilip halka açıklanmalı.
  • SonicSonic5 sa önce
    Şu adamdan medet umuyorsanız yolun sonuna gelmişsiniz demektir
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