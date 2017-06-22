Savcı Sayan'dan şok iddia: Başımıza büyük iş açacaklar

YENİAKİT.COM.TR - CHP’deki yanlış politikaları gördükten sonra partiden istifa ederek AK Parti’ye katılan Savcı Sayan, kritik bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’nin ulusal güvenliği tehlikeye sokan bir kumpasın içine düştüğünü söyleyen Sayan, acilen kurtarılması gerektiğini aksi takdirde başımıza ‘büyük bir iş’ açacağını savundu. Sayan, mesajında “Ulusal güvenliği düşünüyorsanız, Bırakın YPG, DAİŞ, ve Başka uğraşları, CHP'yi kumpastan kurtarın. CHP üzerinden başımıza büyük iş açacaklar...” ifadelerini kullandı.