Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savcı Sayan'dan kritik çağrı: Bu kadarı da fazla!

Eski CHP'li Savcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'adalet' yürüyüşüne yönelik uyarıda bulundu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:07
Savcı Sayan'dan kritik çağrı: Bu kadarı da fazla!

YENİAKİT.COM.TRCHP'nin yanlış politikalarını gördükten sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasını bahane ederek başlattığı sözde 'adalet' yürüyüşüne yönelik uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sayan, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne Alman vekillerin de katılmasını ve terör örgütü PKK’nın yürüyüşe destek vermesini değerlendirdi.

BU KADARI FAZLA

Yürüyüşün artık şakaya alınmaması gerektiğini ve Gezi kalkışmasından daha büyük bir oyun ile karşı karşı kaldığımıza vurgu yapan Savcı Sayan, “Bu iş KK'yı aşmıştır. Geziden daha büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Devlet sabırlıdır diyorsak da bu kadarı fazla” uyarısında bulunarak acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:07
  1. Savcı Sayan
  2. enis berberoğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  • hrnhrn52 dk önce
    EVET ADALET İSTİYORUZDEVLETE HAİNLİK YAPANLAR NİYE HALEN CEZALANDIRILMADI ?DAHA BİR ÇOĞU GEZİYOR,HEM HAİN HEMİDE İFTİRACININ BABASI
  • RasimRasim1 sa önce
    Allah halen chplileri destekleyenlerin binbir türlu belasini versin!
  • Alp Alp 1 sa önce
    Düşmanımla beraber yürüyen biri asla dostum olamaz. Kahrolsun SİYONİSTLER , kahrolsun CHP. Düşmanımın dostu düşmanımdır. PKK, ypg, pyd, parelel, CHP, siyonist ittifakı.Bu millet tükrüğüyle eritir sizi. Emniyet güçlerimiz ne yapacağını bilir. Biz sabırla bekliyoruz.
  • Alp Alp 1 sa önce
    Kılıçdaroğlu içeri alınmalı, bilinçli olarak hem ifsat hem yoklama yapmaktalar. Bütün dünya Devletleri de yanonda olsa TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETİ yanında olmadığı sürece boşa kürek sallıyorsun demektir.Bu millet size faturayı kesti. Hoplasanda zıplasanda yürüsende dursanda birdir.
  • AviniAvini1 sa önce
    Kardeşim / binek hayvanlarıyla gidilen yerler di bu yollar zaman değiş / bu yürüyüş yayalar için değil/ trafikte şov yapıp bloke edemez / kanunu bazı maddelerin çalıştırsın yetkililer tutuklayınbunları
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Amanlar bizim bakana nasil davrandilarsa 10 mislini alman vekillere yapmak lazim
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
  1. FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
  2. Çukurova’da yangın tatbikatı
  3. Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!
  4. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
  5. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
  6. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
  7. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
  8. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
  9. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
  10. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
  11. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
  12. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
  13. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
  14. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
  15. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
  16. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
  17. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
  18. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
  19. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
  20. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!