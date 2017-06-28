Savcı Sayan'dan kritik çağrı: Bu kadarı da fazla!

YENİAKİT.COM.TR - CHP'nin yanlış politikalarını gördükten sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasını bahane ederek başlattığı sözde 'adalet' yürüyüşüne yönelik uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sayan, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne Alman vekillerin de katılmasını ve terör örgütü PKK’nın yürüyüşe destek vermesini değerlendirdi.

BU KADARI FAZLA

Yürüyüşün artık şakaya alınmaması gerektiğini ve Gezi kalkışmasından daha büyük bir oyun ile karşı karşı kaldığımıza vurgu yapan Savcı Sayan, “Bu iş KK'yı aşmıştır. Geziden daha büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Devlet sabırlıdır diyorsak da bu kadarı fazla” uyarısında bulunarak acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.