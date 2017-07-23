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Savcı Sayan'dan Koç Müzesi'ne tokat gibi 'ayakkabı' göndermesi

Eski CHP’li Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘adalet’ yürüyüşünde kullandığı ayakkabıları isteyen Koç Müzesi'ne 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatıp “250 şehidimizin neyi aklınıza geldi?” diye sordu.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:17
Savcı Sayan'dan Koç Müzesi'ne tokat gibi 'ayakkabı' göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekiliEnis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşte giydiği ayakkabılarından bir çiftini Koç Müzesi'nin istediği öğrenilmişti. 

Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun ayakkabılarını isteyen Koç Müzesi’ne bomba öneri

Savcı Sayan'dan bu istekle ilgili dikkat çeken bir analiz geldi.  'Üzerinde “Made in the USA” yazan Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısının müzede sergilenme fikri de “Made in the USA”dan mı?' diye soran Sayan, 'Bu müzede Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş ayakkabıları sergilenmeden öncesi, Koç acaba bir an dahi düşündü mü bu yürüyüşten tam 1 yıl önce bu halk bir destan yazdı, 15 Temmuz Destanı...Bu destana dair tek bir iz bu müzede sergilemek mümkün mü? Uçağa sapan atan! Mermiye kafa atan! Tankın altına yatan! Bir milleti alabilecek bir müze halen yapılmamış olsa da Ömer Halisdemir'in ilk kurşunu aklınıza geldi mi? Ya Nene Hatunumuz Şerife Bacı'nın kamyonu? Erol Olçak abimizin kalemi ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçak'ın son karnesi? Halil Kantarcı'nın veresiye defteri? İlhan Varank hocamızın ders kitabı? Mustafa Cambaz'ın fotoğraf makinesi? 250 şehidimizin neyi aklınıza geldi?' ifadesini kullandı.

Savcı Sayan'ın yazısı şu şekilde:

“Koç, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısına talip oldu! haberini okuduğumda ilk başta doğruluğuna inanmak istemedim, sonrasında ise karşılaştığım tablo ülkem adına beni fazlasıyla üzdü.

Koç Holding bünyesindeki Koç müzesi, kimin nasıl bir fikriyse “Kılıçdaroğlu'nun batılı devletler ülkemize neden müdahale etmiyor” şiarıyla çıktığı yoldaki ayakkabılarını müzede sergileme isteğinde bulunmuş! Oysa biliyoruz ki müze, bir milletin belleğidir.

Müze'de; yaşayan, toplumsal hayat içinde kendini var edebilen, hala kullanılan, ihtiyaç duyulan nesneler değil, “müzelik” olarak tanımlanan nesneler yer almaktadır. Bu, müzelerin temel amacıdır. Şimdi bu açıdan baktığımızda Koç bu ayakkabıları hangi maksatla sergileyecek? Bugün, yarın, 10 yıl sonra, 100 yıl sonra bu ayakkabıları müzede gördüğümüzde tam olarak neyi hatırlayacağız?

***

FETÖ darbesinin sene-i devriyesi gelmeden gündemi devletin en mahrem sırlarını ifşa eden Enis Berberoğlu'nun 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılması için feda etmeye çalışan KK, FETÖ'ye cesaret yürüyüşünü gerçekleştirmiştir. Bu cesaret yürüyüşündeki ayakkabılarına da şimdi “kutsal” bir önem atfedilmektedir. Yıllarca özellikle ana haber bültenlerinde izlediğimiz, türbe ziyaretlerinde hakir gördükleri Anadolu insanın, çaput bağlamasına laf edenler, bu yürüyüş ayakkabılarını ziyaret etmek için Koç müzesine gitmeleri gerekiyor. Belki de Koç onlar için; Kılıçdaroğlu'nun sadece yürüyüş ayakkabılarını değil çorap, gömlek, atlet, don da sergiler! Allah akıl fikir versin....

***

Türlü provokasyon ve uğraşlara rağmen başta İçişleri Bakanlığının sonsuz gayretiyle tek bir kişinin burnu dahi kanamadan huzur içinde 435 km yürüyüp sonunda miting yapan Kılıçdaroğlu, bu yürüyüşün PR çalışmalarına dört bir yandan da yapmayı ihmal etmiyor!

Ülke içinde ve ülke dışında da desteği eksik olmuyor. Yürüyüş ayakkabısının müzede sergilenmesi de bunun zirvesidir! Fakat bu yürüyüşte Kılıçdaroğlu tek başına değildi. Kılıçdaroğlu ile o yolda yürüyen; darbeci askerin babasının, başını örtenlere her türlü zulmü reva gören rektörün, HDP eş başkanlarının Kılıçdaroğlu'ndan eksiği nedir? Onların da ayakkabıları da sergilenebilir!

***

Fakat aklımda deli sorular! Üzerinde “Made in the USA” yazan Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısının müzede sergilenme fikri de “Made in the USA”dan mı?

Bu müzede Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş ayakkabıları sergilenmeden öncesi, Koç acaba bir an dahi düşündü mü bu yürüyüşten tam 1 yıl önce bu halk bir destan yazdı, 15 Temmuz Destanı...

Bu destana dair tek bir iz bu müzede sergilemek mümkün mü? Uçağa sapan atan! Mermiye kafa atan! Tankın altına yatan! Bir milleti alabilecek bir müze halen yapılmamış olsa da Ömer Halisdemir'in ilk kurşunu aklınıza geldi mi? Ya Nene Hatunumuz Şerife Bacı'nın kamyonu? Erol Olçak abimizin kalemi ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçak'ın son karnesi? Halil Kantarcı'nın veresiye defteri? İlhan Varank hocamızın ders kitabı? Mustafa Cambaz'ın fotoğraf makinesi? 250 şehidimizin neyi aklınıza geldi?

Velhasıl! “Made in the USA” ayakkabılarınızla Türkiye'nin boynuna basmak istiyorsunuz ama dünya lideri ve özbeöz “Made in the TURKEY”in lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle; BAŞARAMAYACAKSINIZ… vesselam…

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:17
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Savcı Sayan
  3. Adalet Yürüyüşü
  4. Enis Berberoğlu
  5. Koç müzesi soma
  • Semir Semir 38 dk önce
    Gezi olaylarınadestek veren,yerliotomobil üretebilecek kapasitesi varken üretmeyen, bu iktidar döneminde kazancını en az dörde katlayabildiği halde bu iktidarı sevmeyen v.s. bu koç ailesinin şehitlerin bir anısını dahi paylaşmaz fakat kılıçdaroğlunun teröristlerle beraber vatan haini için yürüdüğü ayakabıyı saklayabilecek kadar Türk şehit ve insanına hakaret eden bu grubun Kimlere hizmet ettiğini halkımız sorgulamakta ve üzülmektedir. Türk vatanının üzerinden servet edindiğinizi sakın unutmayın yoksa bütün bunlar gözünüze dizinize durur.
  • Venüs Venüs 43 dk önce
    Allah bu ülkeyi KOÇların şerrinden korusun. Onların cezasını da bizim elimizle versin inşallah
  • ahmet oztürkahmet oztürk47 dk önce
    Arkadaşlar faceden örgütlenip koç ürünlerini boykot edelim almayalım gezi olaylarındada koçun desteği oldu unutmayalım,bu memleketin ekmeğini yiyip bu memlekete ihanet etmenin bir cezası olarak koç ürünlerini boykot edelim arkadaşlar organize çok önemli bu hainler organize çalışır bizde organize olalım,ve büyük bir ders verelim
  • Reisçi Altuntepe Reisçi Altuntepe 49 dk önce
    Milletin sırtına basarak tırmanan koçlara benimde bir önerim var. 15 temmuzdaki şehit ve gazilerimizin ayakkabıları ve vücudundan çıkan mermileride sergilesinler. Hiç olmazsa bu millet için birkez faydalı birşey yapmış olurlar.
  • VatandaşVatandaş51 dk önce
    Sonra güvenip te koç a koskoca Altay tankı ihalesini ver sayın koç neden 15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanı nın senin kanalında cnn de halkı sokağa davet etiği konuşmasında spikerinin kullandığı cep telefonunu müzene istemedingezi önemliydi çünkü iktidarı devirme kokuyordu k.k. ayakkabıları önemli çünkü muhalefet kokuyor
  • abdoabdo58 dk önce
    koç lar nede olsa yahudidir. devletimiz bu koç ailesinin vergi defterlerini çok sıkı denetlesin çok pislikler bulacaktır. çok büyük vergi kaçırıyorlar ve paraların büyük bölümünü ısraile yolluyorlar.
  • halit yaşar Bükülmezhalit yaşar Bükülmez1 sa önce
    bunların kıblesi para olmuş,vatan millet umurlarında değil.utanmaları gerekirken neredeyse karavandaabdest ettiği oturağıda müzelerine koyacaklar.utanmazlığın son perdesindeler.
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