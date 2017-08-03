Savcı Sayan'dan Lucescu tepkisi: Şık olmadı

YENİAKİT.COM.TR - Eski CHP'li Savcı Sayan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’den boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğü koltuğunu Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu getirmesine tepki gösterdi. Sosyal medya Twitter üzerinden bir açıklama yapan Sayan, “Hep, yerli ve millikten dem vuruyoruz, ondan sonra da milli takımın başına bunca milliler dururken yabancı birini getiriyoruz. Şık olmadı...” yorumunda bulundu.