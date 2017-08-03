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Savcı Sayan'dan Lucescu tepkisi: Şık olmadı

Eski CHP'li Savcı Sayan, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'ın başına getirilmesine tepki gösterdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:45
Savcı Sayan'dan Lucescu tepkisi: Şık olmadı

YENİAKİT.COM.TR - Eski CHP'li Savcı Sayan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’den boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğü koltuğunu Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu getirmesine tepki gösterdi. Sosyal medya Twitter üzerinden bir açıklama yapan Sayan, “Hep, yerli ve millikten dem vuruyoruz, ondan sonra da milli takımın başına bunca milliler dururken yabancı birini getiriyoruz. Şık olmadı...” yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:45
  1. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
  2. Savcı Sayan
  3. Mircea Lucescu
  • Ahmet ARSLANAhmet ARSLAN49 dk önce
    BJK zor kurtuldu nerdeyse tarihten siliniyordu bu adamin yüzünden.... Şimdi Milli Takımı yok etmeye çalışıyor. Yok mu bu adamdan Federasyonu kurtaracak biri...
  • Hasanoğlu Yakup Hasanoğlu Yakup 1 sa önce
    Adam dibine kadar haklı
  • Fetula Usulü KalkınmaFetula Usulü Kalkınma1 sa önce
    Bir sürü milli takım kurmalı ve bir sürü lucescuğ getirmeliyiz!
  • BekoBeko1 sa önce
    aynen öyle katılıyorum... ülke de adam mi kalmadı...
  • erolerol1 sa önce
    Milli olmak için temizlige demirören den baslayacan
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    Aynen katılıyorum,başta Şenol Güneş olmak üzere teklifi kabul etmeyip MİLLİ takımı yabancı antrenöre mecbur bırakan kişilerde vebal altındadır
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Zarardan kar etmişiz sayın Sayan. Terimin ücretinden(3,5 milyon avro) pazarlık açılmış. Yapılan pazarlık neticesinde de ihtiyar delikanlı Lucescu 2,5 milyon avroya anlaşılmış. Terim devam etseydi garip gurebanın 1 milyon avrasu ona gidecekti !!
  • Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım 1 sa önce
    Fıtbolun canı cehenneme Ümmet izzet ve şerefi ayaklar altındayken şu memleketin gündemine bak!! Sahi %99 Müslümandı değilmi
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