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Savcı Sayan ve Ceyhan Mumcu’dan bomba açıklamalar

CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan ve Avukat Ceyhan Mumcu Akit TV canlı yayınında bomba açıklamalarda bulunacak.

02 Şubat 2018 Cuma 14:50
Savcı Sayan ve Ceyhan Mumcu’dan bomba açıklamalar

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yarın yapıyor. Peki yarın neler olacak? CHP’nin yeni genel başkanı Muharrem İnce’mi olacak yoksa yola Kılıçdaroğlu ile devam mı edilecek?

CHP eski MYK üyesi ve Siyaset Bilimci Savcı Sayan ve Avukat Ceyhan Mumcu’dan bomba açıklamalar…

Yeni Türkiye programının bugünkü konukları CHP eski MYK üyesi ve Siyaset Bilimci Savcı Sayan ve Avukat Ceyhan Mumcu

Saat 16:20’de başlayacak olan Yeni Türkiye programını sakın kaçırmayın.

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen soracak Savcı Sayan ve Ceyhan Mumcu cevaplayacak.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:50
  1. Savcı Sayan
  2. Akit TV
  3. Ceyhan Mumcu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Muharrem İnce
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