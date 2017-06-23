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Savcı Sayan uyardı: Bu bir kalkışma hareketedir

Eski CHP’li Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşünün bir kalkışma hareketi olduğunu söyledi.

23 Haziran 2017 Cuma 13:26
Savcı Sayan uyardı: Bu bir kalkışma hareketedir

YENİAKİT.COM.TR -  CHP’nin yanlış politikalarını gördükten sonra istifa ederek AK Parti’ye katılan Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu’nu bahane ederek başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Bu yürüyüşün tamamen bir kalkışma hareketi olduğunu savunan Sayan, “Bu ‘Ya biz öleceğiz, ya da Erdoğan ölecek’ diyen FETÖ oyunudur. Oyuna gelme KK” dedi, Sayan, 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesi gelmeden Fetullahçı Terör Örgütü’nün yarım kalan hesabı tamamlama hesabında olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 13:26
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Savcı Sayan
  3. 15 Temmuz darbe girişimi
  • omeroglu arifomeroglu arif48 dk önce
    bunlar son kozunu oynasın .....milletde yarım kalan hesabı görür kimseleri artık teslim alıp içerde vergimizle beslemeyiz...bıktık artık içimizdeki adı kemal olan ingilizlerden yeter artık ......
  • Levent 15Levent 1553 dk önce
    Bizim de"YARIM" kalmış bir " HESABIMIZ" vardı! " TAMAMLARIZ!"
  • KeskinKeskin58 dk önce
    Tirkiyedeki Yılanın başını ezin artık.
  • ali kartalali kartal1 sa önce
    kesinlikle doğru istda gövde gösterisi yapmak istiyorlar bu kılıçdaroğlu görevli chpülkenin başına dert oldu batı son silahını chp üzerinden vurmak istiyor atanmışkemal kaos çıkartmak istiyor meselaq enis berbeoğlu değil
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Hiç Bir şey Yapamaz Alçaklar. Millet Hadlerini Bildirir. Hiç Şüphesiz.
  • Osmanlı TorunuOsmanlı Torunu1 sa önce
    Bu oyunu görecek göz, idrak edecek beyin var mı bu KK da. Bence yok. Çünkü Fetönün uçkur siyaseti ile o koltuğa oturdu. Her dediğini yapmak zorunda...
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