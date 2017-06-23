Savcı Sayan uyardı: Bu bir kalkışma hareketedir

YENİAKİT.COM.TR - CHP’nin yanlış politikalarını gördükten sonra istifa ederek AK Parti’ye katılan Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu’nu bahane ederek başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Bu yürüyüşün tamamen bir kalkışma hareketi olduğunu savunan Sayan, “Bu ‘Ya biz öleceğiz, ya da Erdoğan ölecek’ diyen FETÖ oyunudur. Oyuna gelme KK” dedi, Sayan, 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesi gelmeden Fetullahçı Terör Örgütü’nün yarım kalan hesabı tamamlama hesabında olduğunu sözlerine ekledi.