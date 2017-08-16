Savcı Mehmet Kiraz'ın katili terörist ile FETÖ'cü polis müdürü kuzen çıktı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki makam odasında 2015'te rehin alınan ve DHKP-C terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı. Amerika'ya firar eden ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle pasaportu iptal edilen Ahmet Sait Yayla'nın terörist Şafak Yayla'nın kuzeni olduğu belirlendi.

Washington George Mason Üniversitesi'nde dışarıdan konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Ahmet Sait Yayla, Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra University of North Texas'ta yüksek lisans ve doktora yapmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan bir oturuma katılan Yayla "15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye" konulu oturumda darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olmadığını iddia etmişti. (Sabah)