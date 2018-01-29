Savaştan kaçıp mülteci olarak Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!

Son birkaç gündür sosyal medyada sıkça konuşulan Helly Luv, terör örgütü PKK/YPG sempatizanı ve ABD'nin YPG'yi yüceltmek için kullandığı bir propaganda aracı. Körfez Savaşı esnasında bebekken ailesiyle Türkiye'ye sığınan Luv, şimdilerde ise azılı bir Türkiye düşmanı ve YPG'li teröristleri 'kahraman' olarak nitelendiren bir PKK sempatizanı.





Sosyal medya hesaplarında sıklıkla terör örgütlerinin propagandasını yapan Helly Luv, ABD bayrağına da sıklıkla yer veriyor.