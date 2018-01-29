Savaştan kaçıp mülteci olarak Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!
Körfez Savaşı esnasında bebekken ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan sözde şarkıcı Helly Luv, şimdilerde terör propagandası yapan bir Türkiye düşmanı.29 Ocak 2018 Pazartesi 15:19
Son birkaç gündür sosyal medyada sıkça konuşulan Helly Luv, terör örgütü PKK/YPG sempatizanı ve ABD'nin YPG'yi yüceltmek için kullandığı bir propaganda aracı. Körfez Savaşı esnasında bebekken ailesiyle Türkiye'ye sığınan Luv, şimdilerde ise azılı bir Türkiye düşmanı ve YPG'li teröristleri 'kahraman' olarak nitelendiren bir PKK sempatizanı.
Sosyal medya hesaplarında sıklıkla terör örgütlerinin propagandasını yapan Helly Luv, ABD bayrağına da sıklıkla yer veriyor.