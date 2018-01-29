Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savaştan kaçıp mülteci olarak Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!

Körfez Savaşı esnasında bebekken ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan sözde şarkıcı Helly Luv, şimdilerde terör propagandası yapan bir Türkiye düşmanı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:19
Savaştan kaçıp mülteci olarak Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!

Son birkaç gündür sosyal medyada sıkça konuşulan Helly Luv, terör örgütü PKK/YPG sempatizanı ve ABD'nin YPG'yi yüceltmek için kullandığı bir propaganda aracı. Körfez Savaşı esnasında bebekken ailesiyle Türkiye'ye sığınan Luv, şimdilerde ise azılı bir Türkiye düşmanı ve YPG'li teröristleri 'kahraman' olarak nitelendiren bir PKK sempatizanı.


Sosyal medya hesaplarında sıklıkla terör örgütlerinin propagandasını yapan Helly Luv, ABD bayrağına da sıklıkla yer veriyor. 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:19
  1. Helly Luv
  2. YPG/PKK
  • ahmetahmet1 sa önce
    olsun onu da gebertiriz
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Tankın .....su iyi gider ver mehteri ka....ğa...
  • Vatansever Vatansever 1 sa önce
    Az kaldı yakında ya zeytin dalı tutar yada öso dalı
  • YiğidoYiğido1 sa önce
    Ekmek yediğin çanağa plslmeyeceksin,illet değil millet olacaksın.
  • YiğidoYiğido1 sa önce
    Ekmek yediğin çanağa plslmeyeceksin,illet değil millet olacaksın.
  • cetincetin1 sa önce
    ne bekliyorduk
  • SalihSalih1 sa önce
    Her geleni kabul edersen böyle olur
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı sona erdi
  1. BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı..
  2. İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak
  3. Valilikten flaş açıklama: Büyük..
  4. Kartal transferi KAP'a bildirdi!
  5. Ilgaz Dağı doldu taştı!
  6. Terör örgütünden Amerika'ya Afrin..
  7. PYD'den ABD'ye Afrin tehdidi
  8. Giresun merkezli FETÖ Operasyonu: 24..
  9. 'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç..
  10. Reyhanlı'da LPG istasyonuna roketli..
  11. TTB üyesi 11 kişi hakkında soruşturma..
  12. "Filistinli cesur kız"ın yargılanması..
  13. Ünlü mankenin babası deniyordu!..
  14. Şehitin vasiyeti için ilk kazma vuruldu!
  15. Aksaray’da seccadenin arasından çıktı!..
  16. İzmir'in Urla ilçesinde getirilen..
  17. Rakibine tüküren futbolcuya ceza!
  18. 17 kat arttı, Google'da Donald Trump'ı..
  19. Ahmet Davutoğlu: Omuz omuza vermeliyiz
  20. Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 6..
İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi