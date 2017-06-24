Savaşta öğrendi... Şimdi ABD'ye Türk tüfeği satıyor!

Konya'nın Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, geçen yıl 50 milyon dolarlık av tüfeği ihracatının yüzde 80'i ABD'ye gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir asır önce Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, 1. Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra memleketine dönen Mustafa Çavuş, orduda edindiği silah deneyimini komşularıyla paylaşarak ilçenin av tüfeği üretiminde öne çıkmasını sağladı. Bölge insanı, Mustafa Çavuş'tan öğrendikleri bilgilerle evlerinde kurdukları atölyelerde amatör şekilde silah üretmeye başladı. Bu asırlık deneyim, Türkiye'nin bugün dünyanın önde gelen ülkelerine büyük miktarlarda av tüfeği ihracatı yapmasının önünü açtı.

Konya'daki silah imalatı yapan şirketler, geçen yıl 50 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı gerçekleştirdi. 2000'li yılların başından itibaren av tüfeği konusunda Türkiye'yi tercih eden Amerika'ya, son yılda da yaklaşık 40 milyon dolarlık av tüfeği ihraç edildi.

"TÜRKİYE'NİN İSMİNİN DUYURULMASI ADINA CİDDİ İŞLER YAPILIYOR"

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Samet Güzel, AA muhabirine, Beyşehir'de silah üretiminin Mustafa Çavuş'un teşvikiyle evlerdeki atölyelerde başladığını, 1962 yılında kooperatifin kurulmasıyla seri üretime geçildiğini söyledi.

Kooperatif sayesinde profesyonelleştirilen üretimin her geçen yıl arttığını anlatan Güzel, bölgede zamanla silah imalatı yapan özel şirketlerin de faaliyet göstermeye başladığını ve ilçenin kaliteli silah üretimiyle adını tüm ülkeye duyurduğunu belirtti.

Bugün Beyşehir'de yaklaşık 100 lisanslı silah üreticisi firma bulunduğunu aktaran Güzel, "Bu sektör çok önemli. Çünkü çok farklı ülkelere, Türkiye'nin isminin duyurulması adına, ihracatın artması adına çok ciddi işler yapılıyor." dedi.

Güzel, profesyonelliğin ihracatın önünü açtığını, ilk ihracatın 1998 yılında ABD'ye yapıldığını dile getirerek, "Özellikle 2000'lerin başından itibaren sektör iç piyasaya yaptığı satışlara ilave olarak ihracata da yöneliyor. Tahmin edilemeyecek kadar büyük şekilde ihracat pazarının doğduğu görülüyor. Şu an için şunu kolay bir şekilde söyleyebiliriz; Türkiye'de av tüfeği toplam imalatının yaklaşık yüzde 80'i ihraç ediliyor." diye konuştu.

Konya'da geçen yıl 50 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı yapıldığını vurgulayan Güzel, şöyle konuştu:

"50 milyon dolarlık ihracat küçümsenecek bir rakam değil, çok ciddi bir rakam. Zaten ülkemizin de bu dönemde en çok üzerinde durduğu konu cari açık. Dolayısıyla ülkemizin isminin yurt dışında farklı ülkelere duyurulması, cari açığın azaltılması ve istihdam adına çok ciddi rakamlar bunlar. Bu ihracatın da çoğunluğu ABD'ye gidiyor. Amerika'ya ihracatın başlaması 15 ila 20 yıl arasında ama ortalama olarak son 15 yıldır Amerika'nın av tüfeğinde tercih ettiği ülke Türkiye diyebiliriz."

"ASIRLIK DENEYİMİN SONUCU"

Huğlu Sanayici ve İşadamları Derneği (HUSİAD) Başkanı İrfan Usta da Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin kaliteli üretim ile öne çıktığını söyledi.

Usta, şunları kaydetti:

"Amerikalı avcıların bölgemizdeki firmaları tercih etmesindeki sebep özellikle el işçiliği ve kalite. El işçiliği konusunda iddialıyız. Ayrıca Avrupa'ya göre rekabet şansımız daha yüksek. İtalya ve İngiltere'ye göre kalite ve fiyat konusunda rekabet şansımız fazla. ABD'ye en çok ihracat yapan ülkeler arasında sayı olarak ilk, fiyat olarak ise ikinci sıradayız. Fiyat olarak ilk sırada İtalya yer alıyor. Türkiye'deki av tüfeği üretiminin yaklaşık yüzde 80'i Konya'da yapılıyor. Bölgemizde av tüfeği üretimi konusunda ciddi aşamalar kaydedildi. Bu da asırlık deneyimin sonucudur."