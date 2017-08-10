Savaşın eşiğinde bir ABD toprağı: Guam adası

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un füze fırlatmayı planladığı iddia edilen Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası Guam Adası, bir "tatil cennetinden" ibaret değil.

Aynı zamanda 6 bin ABD askerinin konuşlandığı ve nükleer bombaların bulunduğu stratejik bir askeri bölge.

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceklerini söylemesi, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Daha sonra Pyongyang'ın "ABD toprağı Guam'ın açıklarına füze saldırısı hazırlığı" içerisinde olduğu yönünde haberler gelmeye başladı.



Beyaz kumları ve kristal mavisi deniziyle bilinen Guam Adası da, dikkatleri üzerine çekti.

Peki bu ABD toprağı hakkında bilinenler neler?

Yüzde 30'u askeri alan

Telegraph gazetesinin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki yaklaşık 545 kilometrekarelik Guam Adası'nın nüfusu 160 binin üzerinde.

Ada, dünyanın en aktif volkanlarıyla çevrili.

Ada'nın yüzde 30'u, ABD'nin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne ait üslere ev sahipliği yapıyor.

Eyalet statüsünde değil

1898'de ABD-İspanya savaşı sırasında ABD, adanın kontrolünü eline geçirdi.

ABD'nin en batısındaki toprak parçası olan Guam Adası, eyalet statüsünde değil.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Madeleine Bordallo'nın temsil ettiği adayı, seçimle gelen Vali Eddie Baza Calvo yönetiyor.

Geçtiğimiz 400 yılda, İspanya, ABD ve Japonya'nın yönetimine geçen adaya, 4 bin yıl önce ilk olarak Kamorro etnik grubundan gelen yerliler yerleşmişti.

Guam vatandaşlarının yüzde 40'ı Kamorro yerlilerinden oluşuyor.

Ada, Avustralya'nın Sydney kenti ile Hawai'ye yaklaşık 5 bin km uzaklıkta.

ABD-Kuzey Kore krizinde son gelişmeler

Washington Post gazetesi, ABD'li istihbaratçıların verdikleri bilgilere dayanarak, Pyongyang'ın füzelerine yerleştirebileceği kadar küçük nükleer başlıklar ürettiğini yazmıştı.

Bu, Kuzey Kore'nin ABD'yi tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde vurma kapasitesine sahip nükleer silahlar geliştirdiği anlamına geliyor.

Başkan Donald Trump Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmeye devam etmesi durumunda 'dünyanın daha önce görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini' söylemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Pyongyang ise kararı kınamıştı.