Savaşın en büyük mağduru çocuklar

Terör örgütlerinin hedefinde olan çocuklar, çatışma bölgelerinde kalkan olarak kullanılırken, beyinleri yıkanarak götürülen veya kaçırılarak kamplarda yetiştirilen çocuklar terörist olarak karşımıza çıkıyor.



2017 çocukların kabus yılı



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 2017 yılını çocukların “Kâbus yılı” olarak açıklarken, Sınır Tanımayan Doktorlar da savaş ve çatışmaların küçücük çocukları ebeveynsiz bıraktığını ortaya koyuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Midilli adasındaki bir kampta yaptıkları araştırmada, 2 bine yakın çocuktan ebeveynsiz kalanların oranını 5’te biri buluyor. Bu durum bile terör örgütlerinin çocukları silah olarak kullanmasının başlıca nedenleri olarak değerlendiriliyor.



PKK da çocukları kullandı



UNICEF’e göre, küçük çocukların, savaş ve çatışmaların ortasında daha fazla silah olarak kullanılmaya başlandığını belirtiliyor. Türkiye’de terörle mücadele de kararlı olan güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK başta olmak üzere, tüm terör örgütleri tarafından çocukların nasıl kullanıldığına yönelik bir çok çalışması oldu. Bunların başında Doğu ve Güneydoğu illerinde 18 yaş altındaki çocukları para karşılığı sokak eylemlerinde kullandığı, 18 yaş üzeri gençleri de ellerine silah vererek dağa kaçırdıkları tespit edilmişti. Son günlerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Türkiye’de terör örgütlerinin güç kaybederek bitme noktasına geldiği, ekonomik ve terörist bulmakta zorlanmaları nedeniyle de çocuk kaçırma, beyin yıkayarak götürme olaylarının azaldığı öğrenildi.



HEDEFTE “MÜSLÜMAN ÇOCUKLAR”



Uluslar arası raporlara göre son yıllarda iç savaşların yaşadığı, uluslararası hukuka aykırı olarak çocukların çatışmaların ortasına çekildiği başlıca ülkeler arasında Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar gibi ülkeler yer alıyor. Ancak katil İsrail’in güvenlik güçleri tarafından Müslüman küçük çocuklara karşı yaptıkları zulümler dünyanın gözleri önünde yaşanırken, Müslüman ülkeler dahi çocukların yaşadığı bu drama sesiz kalıyor. Uluslararası raporlarda iç savaşların yaşandığı ülkelerde, çocuklar tecavüz, zorla evlilik, alıkoyma ve köleleştirme, terör örgütlerine militan kazandırma gibi korkunç uygulamalara maruz kalıyor. Raporlar da en çarpıcı bölüm ise kurtarılan çocukların güvenlik güçleri tarafından da istismar edilmesi. UNICEF’in raporuna göre terör grupların çocukları kaçırarak aralarına kattığı belirtilen raporda, kurtarılan çocuklarınsa daha sonra güvenlik güçleri tarafından yeniden istismar edildiği belirtiliyor. Kurtarılamayan çocuklar ise, yetersiz beslenme, hastalıklar, gıda ve su kıtlığı gibi savaşın dolaylı etkilerine maruz bırakılıyor. Rapora göre iç savaşın yaşandığı bölgelerindeki saldırılarda okul ve hastaneler kasıtlı olarak hedef alındı. Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun da okula erişiminin engellendiğine dikkat çekildi.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA