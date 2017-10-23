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Katalonya savaşı göze aldı: İtaat etmeyeceğiz

Katalonya Dışişleri Sözcüsü, Madrid’in Katalon bölge yönetimine müdahale etmesi durumunda, Katalonların emirlere itaat etmeyeceğini açıkladı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:38
Katalonya savaşı göze aldı: İtaat etmeyeceğiz

İspanya Dışişleri Bakanı Mariano Rajoy Katalon bölge hükumetini görevden alma ve Katalon parlamentosunun hürriyetlerine kısıtlama getirmeyi planladıklarını söyledi. İspanya parlamentosunun Cuma günü toplanarak, hükümletin aldığı kararları ve yeni mahalli seçim teklifini onaylayacağı belirtildi.

"PERŞEMBE GÜNÜ CEVAP VERİLECEK"

Katalon parlamentosunun bu duruma cevap vermek için perşembe günü toplantı yapacağı kaydedildi.

"AB'NİN DEMOKRASİSİNİ SORGULATIR"

Katalonya hükumet başkanı Carles Puigdemont Merkezi hükumetin Katalonya yönetimine müdahalesinin Avrupa Birliğinin demokrasi sağlığını sorgulatacağını söyledi. Katalan lider bu uğurda ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Katalonya Dışilişkiler sözcüsü Raul.Romeva bugün katıldığı bir televizyon programında "Bu durumda Avrupa Birliği, AB demokrasisi nasıl yaşayabilir ve bunun olmasına izin verilirse ona nasıl inanılabilir" gibi ifadelerle Merkezi hükümletin Katalonya bölge yönetimine müdahalesine karşı tepkisini vurguladı. Puigdemont, Katalon halkının ve anayasasının bunun olmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

ÖZERKLİKLERİ ASKIYA ALINMIŞTI

İspanya hükümeti Cumartesi günü Katalonya'nın özerkliğini askıya aldıklarını ilan etmişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 18:38
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