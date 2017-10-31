Savaşçı Trabzonspor geri dönüyor

TrabzonsporSüper Lig'de G.Saray'ı 2-1 yenerek 5 hafta sonra kazandı. Galibiyetten çok ortaya konan futbol konuşuldu. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 21 Ekim'de Yeni Malatyaspor karşısında kötü bir futbol sergiledi ve maçtan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Bu maçtan sadece 8 gün sonra işler değişti.

ÖNCE PSİKOLOG GİBİ YAKLAŞTI

Rıza Çalımbay, üst üste yenilgiler alan takıma öncelikle psikolog gibi yaklaştı. Kaybolan özgüvenlerini yerine getirdi. Ardından da Galatasaray maçı öncesi yaptığı konuşmayla futbolcularını galibiyete inandırdı.

ORTA SAHAYI YUSUF'A BIRAKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Sosa'yı Galatasaray maçında kenarda oturttu. Daha çok koşan ve mücadele eden Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü. Genç yıldız da Galatasaray maçında attığı golle galibiyeti getirdi.

SAVAŞAN İLK 11'LE SAHAYA ÇIKTI

Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında daha önce de dediği gibi 'Savaşan' bir takım oluşturdu. Futbolcular sahada basmadık yer bırakmadı... Prosinecki yerine Rıza hoca tercihinin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı..