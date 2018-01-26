‘Şavaşa hayır’cılar bu vahşete kör kalmıştı

Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Afrin operasyonunun sonlandırılması için bir araya gelerek imza toplayan 170 aydın müsveddesi, tepki topladı. 2016 yılında Afrin’i işgal eden terör örgütü PYD/PKK, işgale direnen Suriyelileri katlederek cansız bedenlerini TIR kasasında neşretmişti. Bu görülmemiş canilik karşısında dut yemiş bülbüle dönen sözde barış havarileri, PYD’nin Münbiç işgali sırasında da “O zaman dans” tweetleri attı. İmzacılar, Rasulayn’dan Arap ve Türkmenlerin PYD tarafından sürgün edilmesine ‘zafer’ diyerek sevindiler. Aynı güruh, bir tane Kürt’ün dahi yaşamadığı Rakka’yı ABD istilasının ardından işgal eden PYD/PKK’ya itiraz etmedi.



“SU KATILMAMIŞ HAİNLER”



Akit’e konuşan İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş, “Bu sözde akademisyenler, sözde sanatçılar PYD’nin Afrin’deki katliamı sırasında neredeydiler? Bu, su katılmamış hainlerle aynı havayı soluduğumuz için utanıyoruz” dedi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın bir insan hakları operasyonu olduğunu ifade eden Akbaş, şöyle devam etti: “2016 yılında Afrin’in öz çocuklarını katlederek TIR kasalarında teşhir eden PYD adlı terör şebekesine karşı yürütülen bu mücadele, hem Türkiye’nin bekası için hem de katliama uğrayan o mazlum Afrinliler içindir. Bu sözde akademisyenler, sözde sanatçılar PYD’nin Afrin’deki katliamı sırasında neredeydiler? Bu su katılmamış hainlerle aynı havayı soluduğumuz için utanıyoruz. Onların tasmalarını elinde tutan ABD’ye lanetler olsun. Bunlar savaşa değil Türkiye’ye karşılar.”



KATLİAMLARA SEVİNMİŞLERDİ



Mardin merkezli Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi’nin (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül de imzacılara sert tepki gösterdi. Akgül, şu değerlendirmede bulundu: “Bu grup Afrin’de, Tel Abyad’da, Rasulayn’da, Menbiç’te, Rakka’da ve Suriye’nin kuzeyinde demografik değişim yaşandığı zaman asla ses çıkarmayan ve hatta bunu zafer olarak kutlayan bir gruptur. Bunlar, hiçbir Kürt’ün yaşanmadığı Rakka’nın DEAŞ bahanesiyle PYD tarafından işgal edilmesini destekleyen, bu işgale sevinen kişilerdir. İçerisinde Kürtlerin doğru dürüst içinde bulunmadığı, Batılı Hristiyan savaşçıların içerisinde cirit attığı ve ABD ile Batı’nın enerji çıkarlarını korumaya yönelik bir terör oluşumunu bu şekilde desteklemek anlamını taşıyor bu imza bildirisi. Bunun vicdanla açıklanabilecek bir durumu yok.”



170 SÖZDE AYDIN!



170 terör sevicileri arasında şu isimler dikkat çekiyor: “Ferhat Tunç, Genco Erkal, Akın Birdal, Gülriz Sururi, Ömer Laçiner, Halil Ergün, Hasan Cemal, Hasip Kaplan, Rakel Dink, Hüsamettin Cindoruk, Baskın Oran, İhsan Eliaçık, Lale Mansur, Suavi, Süleyman Çelebi, Şanar Yurdatapan, Tarhan Erdem, Murat Belge, Ufuk Uras, Ertuğrul Günay, Ertuğrul Yalçınbayır, Zülfü Livaneli.”