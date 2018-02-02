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‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh dolandırıcısı'

Haşmet Babaoğlu, yazısına “Evet, savaşa karşıyım” diye başlık atan Hasan Cemal’in şahsında “ruh dolandırıcıları”nın maskesini düşürdü. Babaoğlu, söz konusu “dolandırıcılar”ın “PKK’yla savaşa karşıyım!” diyemedikleri için “Savaşa karşıyım” dediklerini belirtti.

02 Şubat 2018 Cuma 21:32
‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh dolandırıcısı'

İşte o yazı: 

Dün eski bir tanıdıkla rastlaştım...
Daha elini uzatırken “ne gerek vardı savaşmaya?” dedi.
(...)
Sordum: Söylesene, kimle savaşıyoruz?
Kem, küm etti.
PKK/YPG falan diyemiyor tabii.
Baktım ki, “terör koridoru” veya “sınır güvenliğimiz” gibi kelimeleri hiç ağzına almayacak; üstüne bir de “barış havarisi” havası atmaya kalkışacak, “hadi görüşürüz” deyip yanından ayrıldım.
Sonra hatırladım...
Zamanında “çözüm süreci”ne destek veriyorum diye etmediği lafı bırakmamış, üstelik Kürtler hakkında ağır ırkçı laflar etmişti.
Hepsi böyle aslında...
Tanıdıkmış, komşuymuş, şuymuş buymuş; yazarmış, avukatmış, doktormuş...
Ne fark eder!
Ruhen ve fikren dolandırıcı olduktan sonra...

***

Yılların duayen(!) gazetecisiydi güya...
Kalkmış “Evet, savaşa karşıyım” diye başlık atmış yazısına...
Yalan!
“PKK’yla savaşa karşıyım!” yazmak istiyor ama yazamıyor.
(...)
Arkadaş...
Sen değil misin, dağ bayır dolaşıp PKK’ya “sakın silah bırakmayın, güvenceniz silahtır” diyen ve yazan?
Terörist liderlerin ölüm haberini alınca için gittiğin “cennet gibi tatil yerinde gerillaya gözyaşı döktüğünü” söyleyen sen değil misin? Onu da geçtim...
Daha kasım ayında ABD’nin “artık YPG’ye silah yok” açıklamasıyla “vay vay vay!” diye dalgasını geçip bunun imkânsızlığını ballandırarak yazan kimdi? (...)

Akit Arşiv Sayfasından

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:32
  1. Haşmet Babaoğlu
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