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Savaş uçaklarını geri çektiler

Fransa, Doğu Akdeniz'de terör örgütü DAEŞ'e karşı kullandığı Rafale tipi savaş uçaklarının ikisini geri çekti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:15
Savaş uçaklarını geri çektiler

Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de DEAŞ varlığının zayıfladığını ancak tamamen yok olmadığını belirterek, bu terör örgütüne karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarda yer alan Rafale tipi savaş uçaklarından ikisini Fransa'ya geri çektiklerini bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130 kişinin öldüğü ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarının ardından 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Savaş uçaklarının bir bölümünün bulunduğu Charles de Gaulle uçak gemisi geçen yıl aralık ayında Fransa'ya çekilmişti.

Eylül 2014'ten bu yana DEAŞ'la mücadeleye katılan Fransa, Irak'ta Musul'un DEAŞ'tan geri alınması için Peşmerge güçlerini eğitmek üzere iki sene önce bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat göndermişti.

Fransa, son olarak Musul operasyonuna destek için top bataryası sevk etmişti.

 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:15
  1. daeş
  2. DAEŞ örgütü
  3. fransa
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