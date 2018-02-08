Savaş uçakları yine ölüm yağdırdı

İç savaş ülkesi Suriye'de muhaliflerin Rus uçağını düşürmesiyle başlayan saldırı dalgasında savaş uçakları bugün bir kez daha katliam yaptı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da rejime ait jetlerin birçok saldırı gerçekleştirdiğini bildiriyor.

Saldırılarda en az 21 kişi öldü, 125 yaralı olduğu bildiriliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki en büyük vilayet olan İdlib'de ise bugün bir hastane ve iki okul vuruldu.

Yerel kaynaklar Rus uçaklarının Cisr eş Şuğur'a bağlı Mişmişan köyüne hava saldırıları düzenlediğini aktarıyor. Saldırılarda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.

Okulların tatil edilmesi büyük bir katliamı önlerken, 15 yaralı hastanelere taşındı.

Hafta sonundan bu yana gerçekleşen hava saldırılarında can kaybı 100'ü aştı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana'da vardığı anlaşmayla muhaliflerin elindeki dört bölgede çatışmasızlık ilan edildi ancak rejim ve müttefikleri özellikle Doğu Guta ile İdlib'de defalarca ateşkes ihlali yaptı.

Suriye'deki iç savaş, 15 Mart tarihinde yedinci yılını dolduracak.