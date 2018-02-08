Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savaş uçakları yine ölüm yağdırdı

Hafta sonundan bu yana süren saldırı dalgasında Doğu Guta ve İdlib bugün yine vuruldu, en az 21 can kaybı var. Rus ve rejim uçaklarının cehenneme çevirdiği saldırı noktalarında yaralı sayısı ise 140.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:36
Savaş uçakları yine ölüm yağdırdı

İç savaş ülkesi Suriye'de muhaliflerin Rus uçağını düşürmesiyle başlayan saldırı dalgasında savaş uçakları bugün bir kez daha katliam yaptı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da rejime ait jetlerin birçok saldırı gerçekleştirdiğini bildiriyor.

Saldırılarda en az 21 kişi öldü, 125 yaralı olduğu bildiriliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki en büyük vilayet olan İdlib'de ise bugün bir hastane ve iki okul vuruldu.

Yerel kaynaklar Rus uçaklarının Cisr eş Şuğur'a bağlı Mişmişan köyüne hava saldırıları düzenlediğini aktarıyor. Saldırılarda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.

Okulların tatil edilmesi büyük bir katliamı önlerken, 15 yaralı hastanelere taşındı.

Hafta sonundan bu yana gerçekleşen hava saldırılarında can kaybı 100'ü aştı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana'da vardığı anlaşmayla muhaliflerin elindeki dört bölgede çatışmasızlık ilan edildi ancak rejim ve müttefikleri özellikle Doğu Guta ile İdlib'de defalarca ateşkes ihlali yaptı.

Suriye'deki iç savaş, 15 Mart tarihinde yedinci yılını dolduracak.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:36
  1. Suriye
  2. İdlib
  3. Esed rejimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'dan bir köşe: Ayasofya Müzesi
    1. Trabzon'dan bir köşe: Ayasofya Müzesi
    2. ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik..
    3. İşte Putin'in rakipleri
    4. Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları..
    5. AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında..
    6. Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi..
    7. ABD ve Fransa için çarpıcı iddia:..
    8. Burdur Valisi Yılmaz'dan alkışlanacak..
    9. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye..
    10. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat..
    11. Ankara'daki patlamanın nedeni belli..
    12. Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i..
    13. İSKİ'den flaş açıklama! Su sıkıntısı...
    14. Erzurum'da 50 bin liralık ziynet..
    15. Sigaranın tek nefeste vücuda verdiği..
    16. FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek..
    17. Türk tanklarına görünmeyen koruma..
    18. MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki..
    19. İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli..
    20. Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi