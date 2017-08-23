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Savaş uçakları oteli vurdu! Onlarca ölü...

İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon uçakları bir oteli bombaladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:13
Savaş uçakları oteli vurdu! Onlarca ölü...

İran destekli Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da bir otelin savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

Al Jazeera televizyonu, Suudi arabistan'ın başını çektiği koalisyon uçaklarının saldırısında en az 30 kişinin öldüğünü bildiriyor.

Yıllardır silahların susmadığı iç savaş ülkesi Yemen'de, Husiler başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:13
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