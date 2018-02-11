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Savaş uçakları, obüs ve tanklar teröristlere bomba yağdırıyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

11 Şubat 2018 Pazar 19:29
Savaş uçakları, obüs ve tanklar teröristlere bomba yağdırıyor

TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

AFRİN SINIRINA SEVKIYAT SÜRÜYOR

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.

Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 19:29
  1. Afrin bölgesi
  2. Zeytin Dalı Harekatı

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