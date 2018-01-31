Pak Obası Köyü ele geçirildi! 8. cephe açıldı

11.56: Minniğ Havalimanı, Maranez ve Bafelyum tepeleri de vuruluyor.

11.55: PKK'lıların Kilis'e roket attığı Darmık Dağı bombalanmaya başladı.

11.40: Türkiye-Suriye sınırında yer alan Pak Obası köyü, bu sabah YPG'lilerden alındı. Kilis'in batısında yer alan köyün teröristlerden temizlenmesiyle, harekâtta sekizinci cep açılmış oldu.

11.10: ÖSO'nun ele geçirdiği PKK silahlarının fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

10.40: Teröristler Suriye tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine iki roket atıldı. Roketlerden biri Gülltepe mahallesindeki bir eve isabet etti. Saldırıda 17 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

10.00: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 12. gününde şimdiye kadar 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 22 hedef imha edildi.

09.15: Savaş uçakları, Menbic'te YPG mevzilerini yerle bir etti. Afrin'in doğusunda yer alan Menbic'e teröristler Fırat Nehri'ni geçerek 2016 yazında yerleşti. ABD son yaptığı açıklamada askerlerini Menbic'ten çekmeyi planlamadığını duyurdu.

08.20: Jetlerin hedefindeki bir diğer nokta, Bafelyun Dağı oldu. Burseya Dağı yakınlarındaki nokta, operasyonun yeni odak noktası.

08.00: 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı harekâtında bugüne kadar 91 kilometrekare teröristlerden temizlendi. Halihazırda yedi ayrı noktada terör hatları kırılmış durumda.

07.55: Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Türk F-16'larının Rakka çevresinde uçtuğu görüldü.

07.30: Şiddetli çatışmaların yaşandığı batı cephesinde Hane köyü YPG'li teröristlerden alındı. Köyün bir diğer ismi Zatin.

07.25: Türk jetleri, Raco yakınlarında bir YPG konvoyunu vurdu. Cinderes ve Bülbül çevresindeki terör mevzileri de bombardımana tutuldu.

07.20: Dün YPG'li teröristlerden alınan Halil köyünden ilk fotoğraflar geldi. Köy, HatayKırıkhan'ın hemen karşısınde yer alıyor.

07.00: Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının on ikinci gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda sınır hattının büyük bölümünde denetim sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, harekâtın ikinci aşaması doğrultusunda Afrin’e ulaşan hakim tepeler ve terör örgütünün kurduğu savunma hatlarına doğru ilerliyor. Bu kapsamda dün stratejik bazı tepeler ve iki köyde TSK kontrolü sağladı. Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köylerinin terör örgütünden temizlenmesiyle birlikte toplam 24 nokta kurtarılmış oldu. Bir süredir devam eden pazarlığın sonuçsuz kalması üzerine Suriye rejimi de Afrin’e ulaşan geçiş noktalarını PYG/PKK’ya kapattı.

HİLAL KISKACI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine destek vererek yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında, Afrin’in kuzeydoğusunda Burseya Dağı’nı aldıktan sonra şimdi de Afrin’in batı yakasında ilerlemeye başladı. TSK ve ÖSO birlikleri Batı yakasında Raco (kuzey uç)- Şeyh El Hedid (orta kesim)- Cinderez (güney uç) ekseninde ‘hilal’ şeklinde ilerliyor.

TSK ve ÖSO güçleri, dün üç cepheden Afrin’e doğru ilerlemeye devam etti. Sınır hattından toplar, havadan da savaş uçakları ile YPG hedefleri gece boyunca bombalandı. Bombalama dün de gün boyu sürdü. Havadan ve karadan hedeflerin bombalanması ile birlikte dün sabahkaradan kapsamlı harekât başlatıldı. TSK destekli ÖSO güçleri, tanklar desteğinde ilerleyerek Burseya Afrin’in batısındaki sinyal vericisinin de bulunduğu bi rakımlı tepeyi ele geçirdi. Tepenin ele geçirilmesi ile sınır hattından iç kesimlere doğru mevziler oluşturuldu.

İDLİB'TE ASKERİ KONVOYA KALLEŞ SALDIRI

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda görevli bir sivil personel şehit olurken, görevli birsivil personel ile bir asker yaralandı.

4 KİLOMETRE İÇERİDE

Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan Mehmetçik de dikkati çekti. Afrin’in batısında yer alan Raco ilçesinin güneyinde yer alan 915. Tepe’nin tamamında kontrolün sağlandığı açıklandı.

Burseya Dağı’nda mayın temizleme çalışması sürerken harekât bölgeye yakın merkezde yer alan Bafelyun Tepesi çevresine kaydırıldı. Bafelyun Tepesi TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bafelyun tepesinin alınması ile Afrin’e ulaşan önemli bir nokta aşılmış olacak.

TOPÇU DESTEĞİ

Hava saldırıları ise Bülbül, Raco ve Şera ilçesi ile çevrelerinde belirli aralıklarla devam etti. Harekât top atışları ile desteklendi. Afrin’e doğru ilerleyen operasyon kollarına karşılık verilmesi üzerine bir çok noktada çatışma yaşandı. Şera ilçesinin Drsane köyü ve çevresindeki YPG hedeflerinin savaş uçakları tarafından bombalanması sonrası köyün birçok noktasında çatışmalar başladı. Keşif uçakları ise bölgedeki hedefleri tespit etmek için gün boyu Afrin semalarında gezdi. Dün öğleden sonra Afrin’in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri TSK destekli ÖSO güçlerinin denetimine geçti.

18 KÖY KURTARILDI

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı. Harekatın 11. gününde Afrin’in beş beldesinde 18’i köy, biri köy altı yerleşim ve 5’ü stratejik tepe olmak üzere 24 nokta teröristlerden kurtarılmış oldu.

MEHMETÇİK'İN ŞEFKAT ELİ UZANDI

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerler, Afrin’de ele geçirilen bölgelerdeki sivil halka insani yardım ulaştırıyor. Türk askerleri, üşüyen çocuklara montlarını verirken, kumanyasını paylaştığı yöre halkına gıda ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Kilis’in Gülbaba köyünün karşısında bulunan Afrin’in Bülbül kasabası çevresinde ve dağlık bölgede dün hava destekli harekât yapıldı. Bölgeye sınır hattından takviye güçler sevk edildi. Kilis’ten yola çıkan çok sayıda ÖSO savaşçısını taşıyan araçlar ve uçaksavar (Doçka) yüklü arazi araçları Gülbaba köyünden sınırı geçerek Afrin topraklarına girdi.

REJİM KORİDORU KAPATTI

Zeytin Dalı Harekâtı’nın durdurulması için Suriye rejimi ile bir süredir temasta olan PYD, Afrin’in rejime teslim edilmesi teklifini kısa süre önce reddetti.

Bu gelişme üzerine rejim, Afrin’e ulaşan geçiş koridorlarında önlem aldı. Bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Suriye Ordusu, Bubül Zahra bölgesinden Afrin’e ulaşan geçiş koridorunu dünden itibaren kapattı.

Suriye rejimi tarafından geçiş güzergâhlarının kapatılması ile YPG bölgeye takviye güç göndermede sıkıntı yaşamaya başladı.