Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savaş uçakları havadan obüsler karadan vuruyor

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin bölgesindeki Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD hedefleri havadan uçaklar karadan ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:19
Savaş uçakları havadan obüsler karadan vuruyor

Bugün öğle saatlerinde Türk savaş uçakları havadan; sınırda konuşulu fırtına obüs, tank birlikleri çok namlulu roketatarlar ile ateş destek vasıtaları karadan Darmık Dağı ve çevresini ateş altına aldı. Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Patlama sesleri Kilis’in sınır hattındaki köylerden dahi duyuluyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı Darmık ve çevresinde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu havadan ve karadan aldığı ateş desteğiyle PKK/PYD terör örgütlerini imha harekatını sürdürüyor.

 

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:19
  1. obüs
  2. suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB: Sınav çok zor olacak
    1. MEB: Sınav çok zor olacak
    2. Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu
    3. İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    4. CHP'de imza krizi sonuçlandı! Muharrem..
    5. Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!
    6. Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj
    7. Frans'dan işgal itirafı: Yanlış...
    8. Hainler sınır karakoluna saldırdı!..
    9. CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki,..
    10. Suudi Arabistan'da 6 milyar dolar..
    11. İsrail, Gazze'de Kassam Tugayları'na..
    12. Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek..
    13. Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere..
    14. CHP'li Tekin 'Oyumuz yüzde 49..
    15. Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin’de..
    16. Anadolu'nun en erken kiliselerinden..
    17. Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    19. Irak ordusundan, Suudi Arabistan..
    20. Almanya'dan Soğuk Savaş sonrası bir ilk
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi