Savaş uçakları bombalamaya başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrin operasyonu fiilen başladı' açıklamasının ardından F-16'lar PYD hedeflerini bombalamaya başladı. Türk jetleri, Afrin sınırındaki terör mevzilerini vuruyor. Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/ PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

ÖSO, PYD'NİN İŞGAL ETTİĞİ ALANLARA GİRMEYE BAŞLADI

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin bir kısmı, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı.

ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.