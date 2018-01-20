Savaş uçakları bombalamaya başladı!
Hatay sınırında Türk F-16'ları terör örgütü PYD hedeflerini bombalamaya başladı.20 Ocak 2018 Cumartesi 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrin operasyonu fiilen başladı' açıklamasının ardından F-16'lar PYD hedeflerini bombalamaya başladı. Türk jetleri, Afrin sınırındaki terör mevzilerini vuruyor. Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/ PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.
ÖSO, PYD'NİN İŞGAL ETTİĞİ ALANLARA GİRMEYE BAŞLADI
Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin bir kısmı, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı.
ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.