Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma

Fransa hava kuvvetlerinden bir generale savaş jetini kişisel seyahatleri için kullandığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:19
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma

BBC'nin Canard Enchaine gazetesinden aktardığına göre Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir general hakkında, haftasonları savaş jetini kişisel seyahatleri için kullanmak suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Gazetenin haberine göre, General Richard Reboul'un jeti yaklaşık on kere kişisel amaçlarla kullandığı bildirildi. Bordoeux'daki hava üssünden Provence'deki evine seyahat eden General'in kullandığı jetin hafif saldırı jeti olan "Alpha Jet" olduğu öğrenildi.

Bordoux ve Provence arasındaki mesafenin kuş uçuşu olarak 480 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu mesafe arabayla 6, trenle 7 (iki aktarma yaparak), uçakla (karayolu ile bir saat Marsilya'ya gittikten sonra) yarım saatte alınabiliyor. Alpha Jet ile ise 28 dakikada Provence'e ulaşmak mümkün.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:19
  1. fransa
  2. savaş uçağıyla eve giden general
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!