Savaş uçağı yanlışlıkla faciaya neden oluyordu!

Güney Kore Deniz Kuvvetleri, P-3CK tipi bir deniz muharebe ve gözetleme uçağının dün sabahki rutin bir görev uçuşu sırasında denize 3 Harpoon füzesi, 1 torpido ve su bombaları düşürdüğünü açıkladı.



Açıklamada, "uçak mürettebatından biri yanlışlıkla acil durum silah tahliye anahtarına dokundu" dendi.

Resmi haber ajansı Yonhap, kazanın ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki Yangyang'ın 30 mil doğu açığında gerçekleştiğini kaydetti. Olay bölgesinde bir balıkçı teknesinin bulunduğunu, ancak teknede herhangi bir zararın meydana gelmediğini belirten Yonhap, silah yükünün düştüğü sahaya derhal mayın tarama ve kurtarma gemilerinin sevk edildiğini duyurdu.



Dört motorlu P-3 Orion sınıfı uçaklar, gelişmiş arama radarlarına sahip. Denizaltı avcısı olarak da bilinen uçaklar torpido, su bombası ve füze gibi silah yükleri taşıyabiliyor.