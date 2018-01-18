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Savaş uçağı böyle getirildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir lisede öğrencilerin eğitimi için kullanılacak eski bir F-4 savaş uçağı, ilçeye getirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:12
Savaş uçağı böyle getirildi

Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman'ın girişimleriyle Eskişehir Birinci Hava İkmal Komutanlığı'ndan dün teslim alınan ve sökülerek 3 tıra yüklenen F-4 savaş uçağı, Kızılcahamam'a ulaştı.

Okula gelen tırlar, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi ve 15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen'in ağabeyi Nizami Gülşen tarafından karşılandı.

Okul Müdürü Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehidinin adını taşıyan okullarında gurur verici bir gelişme yaşadıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 sene süren yoğun uğraşlar sonrasında F-4 savaş uçağının okula getirildiğini ifade eden Kadir Yaman, "Türkiye'de bir ilk olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş ise Türkiye'de bir ilk olarak savaş uçağını öğrencilerin eğitimi için getirdiklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız da öğrencilerin uygulamalı eğitiminde kullanılacak uçağın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Lise bahçesine kurulacak savaş uçağının, öğrencilerin uygulamalı eğitiminde kullanılacağı belirtildi.

Tırlarda yüklü savaş uçağı, öğrencilerin ve vatandaşların ilgisini çekti. Yoldan geçen vatandaşlar ile öğrenciler tırlardaki uçağı meraklı gözlerle inceledi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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