Savaş tehdidi geldi... İdlib'in başına gelecek olanlardan Cevlani sorumlu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün okuyanları şaşkına uğratan bir açıklama geldi. Bakanlığın Suriye temsilcisi Michael Ratney tarafından kaleme alınan açıklamada, "Herkes, ileride İdlip’in başına gelecek cezaların baş sorumlusunun Cevlani ve çetelerinin olduğunu bilmelidir." denilerek İdlib'e müdahale sinyali verildi. Suriyeli muhalif grup Heyetu Tahriru'ş Şam'ın aslında El Kaide grubu olduğu öne sürülen açıklamada, "Biz bu idarenin sahte bir vitrinden ibaret olduğuna inanıyoruz." denildi.



Tahriru'ş Şam'a katılan muhalif gruplara da tehditler yönelten Ratney, "Onlara, geç olmadan Cevlani çetelerinden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.



Açıklamanın tam metni Mepa News tarafından tercüme edildi:



ABD’nin İdlib’teki son gelişmeler hakkındaki tutumu



Suriye’nin kuzeyi geçtiğimiz hafta en büyük trajedilerinden birine tanık oldu. Genel olarak Tahriru’ş Şam Heyeti, özel olarak Cevlani çeteleri, Suriyeli halka ve muhalif gruplara saldırılar düzenledi. El Kaide’nin, şahsi hedeflerine ve dar örgütlerine hizmet olsun diye böyle bir adımı atması, kuzeyin geleceğini tehlikeye sokacaktır. Bu durumda herkes, ileride İdlip’in başına gelecek cezaların baş sorumlusunun Cevlani ve çetelerinin olduğunu bilmelidir.



Bu bağlamda şunlara dikkat çekmeyi uygun görüyoruz;



Cevlani’nin şer’i kadılarının diğer grupların öldürülmesi, kanlarının ve mallarının helal görülmesi hususunda fetvalar yayınlaması, örgütün akli yapısında El Kaide fikrinin hala yattığını göstermektedir. Grubun isminin değişmesi, bu hakikati değiştirmeyecektir.



Nusra Cephesi ve El Kaide’ye bağlılığına devam eden komutanları, beraber çalıştığı grubun adı her ne olursa olsun ABD’nin hedefi olmaya devam edecektir. Bu sınıflandırma cemaatleri de, bireyleri de kapsamaktadır. Tahriru’ş Şam Heyeti çatı gruptur. Bu çatı gruba giren herkes, Suriye’de El Kaide ağının bir parçası olacaktır.



Nusra Cephesi’nin sözde sivil idarenin arkasına gizlenme planı, bir aldatma yöntemi olup, söz konusu sınıflandırmadan kaçınmayı hedeflemektedir. Bundan daha önemlisi ise Suriyeli halkı aldatmaya çalışmalarıdır. Biz bu idarenin sahte bir vitrinden ibaret olduğuna inanıyoruz.



Nusra Cephesi’nin üstünü örtmek için inşa edilen veya Nusra Cephesi’nin katıldığı hiçbir vitrinle asla ilişkiye girmeyeceğiz. Aksine terör örgütünün bir parçası ve Cevlani çetelerine yardım olarak itibar edeceğiz.



Tahriru’ş Şam Heyeti’ne fikri ve ideolojik beraberlikten ziyade belirli taktiksel nedenlerden dolayı katılan kesimlerin bulunduğunun farkındayız. Onlara, geç olmadan Cevlani çetelerinden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz.



Suriyeli halka insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edebilmek için Nusra Cephesi’nin kontrolünden geçmeyen yollar bulacağımızdan ümitliyiz. Suriyeli halkın acılarını her zaman hafifletmeye çalışacağız.



Nusra Cephesi’nin İdlib’teki hegemonyası gerçekleştiği halde istenen askeri operasyon olması hususunda uluslararası kesimleri ikna etmek ABD için zor olacaktır. Bu bağlamda kuzeydeki herkesten bu çeteden uzak durmasını ve bu terörü reddetmesini tavsiye ediyoruz.



Michael Ratney



ABD Suriye Temsilcisi

Mepa News