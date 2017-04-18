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Savaş mı çıkacak? ABD'den Kuzey Kore'ye: "Nükleer silahlardan arınana kadar..."

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanmadan vazgeçirme çabalarını sonuç alana kadar sürdüreceği mesajını verdi.

Savaş mı çıkacak? ABD'den Kuzey Kore'ye: "Nükleer silahlardan arınana kadar..."
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:48

Asya turu kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'yı ziyaret eden ve Başbakan Şinzo Abe ve diğer yetkililerle görüşen Pence, Trump yönetiminin, Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirme konusundan kararlı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik ve diplomatik baskıların Pyongyang yönetimini iş birliğine zorlayabileceğine inancının tam olduğunu belirten Pence, "Şuna inanıyoruz ki kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabilir. Kore Yarımadası nükleer silahlardan arınana kadar durmayacağız, pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pence, Japon muhataplarına Japon Denizi'nin öte yakasından gelebilecek provokasyonlara karşı, "Yüzde yüz yanınızdayız." diyerek desteğini gösterdi.

Mike Pence, dün de Güney Kore'deki temasları sırasında Kuzey ve Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye yaptığı ziyarette, Kuzey Kore liderlerinin yıllar boyunca nükleer girişimleriyle Washington ve Seul yönetimlerinin sabrını sınadığını söylemiş ve "Artık stratejik sabır dönemi bitti." mesajını vermişti.

 
EtiketlerKuzey KoreJaponKore Yarımadasınükleer faaliyetlerPyongyangPyongyang yönetimiABD Başkanı Donald TrumpGüney KoreŞinzo AbeABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:48
HABER YORUMLARI
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osmanoğlu2023

abd ekonomik darboğazda olduğundan uzak doğunun ekonomik bölgelerini birbirine katmaya bakacak becerirse...adis abeba'daki eczaneyi niçin bombaladığını sorgulamakta fayda var..!

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OSMANLI

Bubirazda Çin'i ekonomik olarak durdurmaya benziyor. .tabiiABD bir taşla 10 kuş vurmak istiyor. ..Çin ve Rusyaya baskı. ..Çin denizi ve japonya. .filipin. .Endonezya..gibi űlkelerde űslerini korumak ve gűçlendirmek. .ayrıca bir savaş cıktığında kendi silah şirketlerinin kar etmesi ve yeni silahlar denemesinin önű açılacak. .zaten Filipin ve Taiwan da sorunluydu. .hazır gelmişken orlara da El atar artık .!!!

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