Savaş mağdurlarına ücretsiz sağlık hizmeti

Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline bağlı Serakib ilçesindeki sağlık merkezi, savaş mağdurlarına ücretsiz hizmet sunuyor.



Sağlık merkezinin müdürü Mahmut İsa AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen yıl açtığımız sağlık merkezinde bir yılı aşkın süredir sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.

"Yalnızca geçen ay 7 bin 500 kişiyi muayene ettik. Bunun yaklaşık 3 bini psikolojiye başvurdu." ifadesini kullanan İsa, merkezde kardiyoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları bölümlerinin de olduğunu belirtti.

Doktor İsa, Esed rejiminin saldırılarında en çok sivillerin hedef aldığını, bu nedenle insanların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Çocuklara yönelik aşı kampanyalarının olduğu belirten İsa, tetanoz, hepatit, kızamık ve kabakulak aşıları uyguladıklarını kaydetti.

İsa sağlık merkezinde 6'sı doktor 35 kişinin hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Merkezde çocuğunu tedavi ettiren Hasan Yusuf da, "Çocuğum hastalandı. Ücret almadan tedavi ettiler. Hizmet çok güzel. Fazla sıra beklemeden muayene oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA