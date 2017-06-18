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Savaş mağdurlarına 100 bin iftarlık kumanya

Konyalı hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 100 bin iftarlık kumanya paketi, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

18 Haziran 2017 Pazar 14:39
Savaş mağdurlarına 100 bin iftarlık kumanya

Konya İHH İnsani Yardım Derneğinin hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı 100 bin iftarlık kumanya paketi, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağdurlarına dağıtıldı.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sorumlusu Mehmet Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın ramazan ayında yoğun yardım faaliyetinde bulunduğunu söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde, hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Tanrıkulu, Konyalı hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iftarlık kumanyalardan mülteci, mazlum ve yolda kalmış kimselerin faydalandığını dile getirdi.

Tanrıkulu, sınırın diğer tarafındaki Suriyelilere de iftarlık kumanya dağıtıldığını belirterek, "Savaşın şiddetinin azalmasına rağmen gıda sıkıntısıyla mücadele eden Suriye'deki insanlara 100 bin iftarlık kumanya ulaştırdık. Kumanyanın yanı sıra savaş mağdurları için bayramlık kıyafet yardımı da gönderildi. Oruçlarını açabilmeleri için yardım ulaştırdığımız mültecilerin bayramı da huzurlu bir şekilde karşılamasını istiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:39
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