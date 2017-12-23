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Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna 'savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri' temin edilmesine karar verildiğini açıkladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:07
Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın uzun vadeli savunma kapasitesi inşasına yardımcı olma, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve muhtemel saldırganlıkları caydırma çabalarımızın bir parçası olarak bu ülkeye 'geliştirilmiş savunma kabiliyetleri' temin etmeye karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği silahların amacının "tamamen savunma" maksatlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ukrayna egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkına sahiptir." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca açıklamada, ABD'nin, Doğu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Minsk anlaşmalarına bağlı olduğuna bir kez daha atıf yapıldı.

Silahların anti-tank füzesi olduğu iddiası

Açıklamanın hemen ardından Amerikan ABC kanalında yer alan ve adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya "anti-tank füzeleri" satmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haberde, Trump'ın bu satışı onaylaması halinde Kongrenin önünde 30 günlük bir değerlendirme sürecinin olacağı ve herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda satışın gerçekleşeceği belirtildi. Söz konusu anti-tank füzelerinin Amerikan yapımı Javelin sistemlerini kapsadığı bilgisi de haberde yer aldı.

210 anti-tank füzesi

Aynı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre 47 milyon dolarlık satış, 210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampasını kapsıyor.

ABD kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde Rusya ile ABD arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimin daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Ukrayna, geçen pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yapılan Kudüs oylamasında "evet" oyu kullanmış, perşembe günü BM Genel Kurulunda yapılan oylamaya ise katılmamıştı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 12:07
  1. ABD
  2. anti-tank füzesi
  3. Ukrayna
  4. Donald Trump
  5. Birleşmiş Milletler
  • OğuzOğuz8 sa önce
    Sen git iç savaş başlat,Kırım gittiğinde yardım etme,yardım edicem diye oyala,doları ve eouro yu yükselt ama Kudüs muhabbetinde kaybedince Rusyanında baskısından kurtulmak için Ukraynaya yardım etmek aklına gelsin!Su amerika da bir kere olsun kendi dengi bir ülkeye başkalarını kullanmadan girse cok sasıracagım onlar sadece ellerindeki bomalarlq ahkam kesmeyi akıllarınca gözdagı vermeyi biliyor!Ama karsılarında kormayan bir devlet oldumu kendisi ile direkt değil,dolaylı yoldan,bir tılan gibi sinsice savaşıyor.Ki bu da kendi sonları için iyi bir politika değil,Birgün olurda Abd zayıflarsa öç almakisteyen milyonlarca mazlum olacak ve olan savası cıkaran kahpelere değil oradakı masumlara olacak.
  • AliAli9 sa önce
    Bu terõriste devlet müslümanülkelerin bõlmeye ama hiristiyan ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak için desteğini veriyor müslüman ülkelerde tam tersi
  • SezerSezer10 sa önce
    Turmp yonetmiyorki o bir kuklaArka planda neler var neler
  • EntelektuelEntelektuel12 sa önce
    Hasta adamin son cilginliklari
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