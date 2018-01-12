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Savaş kapıda! Suudi Arabistan'dan flaş İran çağrısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, bir basın açıklaması yaptı.

12 Ocak 2018 Cuma 16:01
Savaş kapıda! Suudi Arabistan'dan flaş İran çağrısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptığı basın açıklamasında, Husilerin sınırdaki Necran kentine attığı balistik füzenin İran'ın, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve bölgesel emniyeti tehdit etmek amacıyla Husilere verdiği desteği sürdürdüğünün bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Husilerin Necran'a attığı füzenin Suudi Arabistan tarafından imha edildiğini hatırlatan Maliki, füzenin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade ederek bunun İran destekli Husilerin ''düşmanca eylemleri'' olduğunu söyledi.

Maliki, bunun Birleşmiş Milletlerin (BM) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal olduğuna dikkati çekerek, ayrıca sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının uluslararası insan haklarına ihlal olduğunu vurguladı.

'CİDDİ ADIMLAR ATILMASI' ÇAĞRISI

Uluslararası topluma seslenen Maliki, yasa dışı suç örgütlerine balistik füze ve silah yardımı yaptığını iddia ettiği İran'ın ihlallerine son verilmesi için ciddi adımlar atılması, İran'ın yargılanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberinde dün Husilerin, sınırdaki Necran kentine attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiği duyurulmuştu.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda yayınlanan haberde, "atılan balistik füzenin Necran'daki Özel Kuvvetler Karargahı ile Apaçi helikopterlerinin bulunduğu mevzileri vurduğu" öne sürülmüştü.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze ile saldırı düzenlemiş, bunlar havada imha edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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